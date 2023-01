Napoli – Juventus streaming gratis come vedere diretta live tv Sky o Dzan?

Preparatevi all’attesissimo Napoli-Juventus, 18° turno di Serie A! Si tratta di una partita fondamentale per la lotta scudetto allo Stadio Maradona e potrete seguire tutta l’azione su Direct TV e in streaming su DAZN. Restate sintonizzati per le ultime novità sulle formazioni di Spalletti e Allegri: sarà sicuramente una resa dei conti elettrizzante!

Napoli e Juventus si affronteranno in una partita monumentale al Maradona nella 18a giornata della Serie A 2022-2023. Questa partita sarà sicuramente un fattore decisivo nella lotta per la vetta della classifica e per l’ambito scudetto. Non perdetevi questa avvincente sfida, che si terrà oggi, venerdì 13 gennaio 2023 alle 20:45. Segui la diretta su DAZN!

La squadra di Luciano Spalletti, in testa alla classifica, è una forte pretendente a portare a casa lo scudetto dopo essere stata incoronata campione d’inverno! Gli Azzurri vengono da una partita vittoriosa a Genova contro la Sampdoria dopo la prima sconfitta a Milano contro l’Inter dopo la pausa. Ma la Juventus, seconda in classifica, si presenta al Maradona affamata della sua nona vittoria consecutiva. “Questa partita è più importante per loro che per noi”, ha detto Allegri, mentre Spalletti ha affermato che i bianconeri sono i favoriti per la vittoria. Vedremo chi prevarrà!

Kim è tornato ed è pronto a prendere il comando della difesa! Spalletti non vede l’ora di scatenare il potente tridente d’attacco composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Allegri ha intenzione di sorprendere con Chiesa sulla corsia destra. Milik e Di Maria saranno una forza inarrestabile davanti!

Vivi l’emozione della diretta TV con DAZN! Non perdetevi nemmeno un momento dell’azione e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile.

Vivi l’emozione della diretta streaming con DAZN! Non perdetevi nemmeno un momento dell’azione e preparatevi a immergervi in un’atmosfera elettrizzante di intrattenimento sportivo! È la 18ª settimana dell’avvincente Serie A e non vediamo l’ora di vedere cosa succederà! Siamo sicuri che sarà una partita emozionante, ricca di azione e di drammi. Facciamo il tifo per le nostre squadre preferite e mostriamo la nostra passione per il bel gioco!

Non perdetevi l’elettrizzante partita tra Napoli e Juve in diretta TV su DAZN! Pierluigi Pardo presenterà la partita con il commento tecnico di Massimo Ambrosini: sarà uno spettacolo incredibile!

Abbonati a DAZN e Sky, non perdete l’occasione! Preparatevi a vivere le emozioni del match sulla vostra TV attivando “DAZN Zone” e sintonizzandovi sul canale 214 del decoder Sky.

Non perdere l’incredibile opportunità di assistere alla super sfida allo stadio Diego Armando Maradona! Scaricate l’app DAZN, disponibile per smartphone e tablet, o semplicemente collegatevi al sito ufficiale per seguire la partita in diretta streaming. Non perdete l’occasione di essere parte di qualcosa di straordinario!

Attendiamo con ansia le possibili formazioni della prossima partita di Serie A Napoli-Juventus!

Il Napoli si presenta con tutte le carte in regola: Kim ha recuperato completamente dal piccolo problema fisico di Genova. Affiancherà Rrahmani nel cuore della difesa, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle ali. Anguissa, Lobotka e Zielinski supporteranno il centrocampo, mentre Politano, Osimhen e Kvaratskhelia formeranno un tridente d’attacco micidiale. In porta ci sarà Meret. Forza Napoli!

La Juventus dovrebbe assolutamente mantenere il 3-5-2 che sta dando ottimi risultati, e Allegri dovrebbe considerare il potenziale di Chiesa sulla fascia destra. McKennie sembra essere la prima scelta, anche se è possibile che la situazione cambi nelle prossime ore. Il trio brasiliano composto da Szczesny, Kostic a sinistra e Milik e Di Maria davanti potrebbe essere letale. Locatelli, Paredes e Rabiot dovrebbero essere la combinazione perfetta a centrocampo.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. Questa formazione dinamica porterà sicuramente il calore in campo! Non vediamo l’ora di vedere cosa riuscirà a fare questa squadra appassionata!

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri.

La storia della Juve

La Juventus Football Club è stata fondata il 1º novembre 1897 da un gruppo di studenti della Scuola di Applicazione per gli Alberghi di Torino, tra cui Eugenio Canfari e James Richardson Spensley, che decisero di formare una squadra di calcio per giocare contro altre squadre locali. Inizialmente, il club si chiamava Sport-Club Juventus, ma nel 1900 cambiò nome in Football Club Juventus.

La Juventus ha iniziato la sua carriera nella serie B del campionato italiano, ma nel 1900-1901 è stata promossa in serie A. Nel corso dei primi decenni del XX secolo, la Juventus ha vinto il suo primo scudetto nel 1905-1906 e successivamente altri tre scudetti nei campionati 1911-1912, 1912-1913 e 1922-1923.

Negli anni ’30 e ’40, la Juventus ha continuato a vincere trofei, tra cui cinque campionati di serie A consecutivi dal 1930-1931 al 1934-1935 e un altro scudetto nel 1950-1951. Nel 1957 la Juventus ha vinto la sua prima Coppa Italia.

Nel corso degli anni ’60 e ’70, la Juventus ha continuato a essere una delle squadre più forti in Italia, vincendo sei campionati di serie A, una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe UEFA. Nel 1985, la Juventus ha vinto la Coppa UEFA per la prima volta nella sua storia.

Negli anni ’90, la Juventus ha continuato a vincere trofei importanti, tra cui cinque campionati di serie A consecutivi dal 1994-1995 al 1998-1999, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa UEFA. Nel 1996, la Juventus ha vinto la Coppa UEFA per la seconda volta nella sua storia.

La Juventus ha continuato a vincere trofei importanti nei primi anni 2000, tra cui quattro campionati di serie A consecutivi dal 2011-2012 al 2014-2015, tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e due Coppe Italia. Nel 2017, la Juventus ha vinto la Coppa Italia per la dodicesima volta e la Coppa Italia per la quinta volta. Nel 2019-2020 la Juventus ha vinto il suo 35esimo scudetto di serie A.

La Juventus è considerata una delle squadre più importanti e vincenti d’Italia e d’Europa. La Juventus è nota anche come “La Vecchia Signora” o “Juve”.