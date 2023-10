Napoli – Real Madrid Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

La sfida epica tra Napoli e Real Madrid nella fase a gironi della Champions League è ormai alle porte. Ecco tutto ciò che devi sapere su dove e come vedere la partita in TV e in streaming, nonché i dettagli sugli abbonamenti e le formazioni delle squadre.

Dove Guardare Napoli – Real Madrid?

La partita Napoli – Real Madrid, valida per la Champions League 2023/24, è in programma martedì 3 ottobre alle 21:00 presso lo Stadio Maradona di Napoli. Scopri dove potrai seguirla in TV e in streaming:

TV : La partita sarà trasmessa su Sky Sport.

: La partita sarà trasmessa su Sky Sport. Streaming: Sarà disponibile in streaming su Sky Go e Mediaset Infinity.

L’Incontro Chiave del Girone C

Napoli – Real Madrid è senza dubbio l’evento principale del girone C della Champions League, e determinerà chi prenderà il comando della classifica dopo le vittorie di entrambe le squadre contro Braga e Union Berlin.

Come Vedere Napoli – Real Madrid in Streaming

Se desideri seguire la partita in streaming su Now, dovrai sottoscrivere il “Pass Sport”, un pacchetto che include tutti i contenuti sportivi di Sky disponibili sulla piattaforma. Ecco alcune informazioni importanti sul “Pass Sport”:

Sport : Costa 14,99 € al mese e offre accesso a una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui Formula 1, MotoGP, Champions League, Serie A e altro ancora.

: Costa 14,99 € al mese e offre accesso a una vasta gamma di eventi sportivi, tra cui Formula 1, MotoGP, Champions League, Serie A e altro ancora. Sport + Premium: A 19,99 € al mese, offre gli stessi contenuti dello Sport Pass ma con la possibilità di visione su due schermi contemporaneamente, senza pubblicità on demand e audio Dolby Digital 5.1.

Il “Pass Sport” di Now include anche la Serie A, Serie B, Serie C, Formula 1, MotoGP, tennis, basket e altri sport trasmessi su Sky.

Come Vedere Napoli – Real Madrid in TV

Per seguire la partita in TV, dovrai avere un abbonamento a Sky Sport. Il pacchetto Sky Sport offre una vasta copertura delle competizioni europee, tra cui Champions League, Europa League e Conference League, oltre a Formula 1, MotoGP, tennis, basket, golf e altro ancora. Ecco i dettagli del pacchetto Sky Sport:

Sky TV + Sky Sport + Netflix: Costa 24,90 € al mese per 18 mesi e include anche l’accesso a Netflix con il piano Standard.

Partite in Chiaro su Canale 5

Canale 5 trasmette una partita di Champions League a settimana in chiaro, ma in questo caso non si tratta di Napoli – Real Madrid. La partita in chiaro è Inter – Benfica, che sarà anche disponibile su Sky Sport, Now e Infinity.

Formazioni Probabili

Entrambe le squadre arrivano a questa partita dopo un inizio di stagione altalenante. Ecco le probabili formazioni:

Napoli:

Meret

Di Lorenzo

Ostigard

Natan

Olivera

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Politano

Osimhen

Kvaratskhelia

Real Madrid:

Kepa

Carvajal

Rudiger

Alaba

Fran Garcia

Kroos

Tchouameni

Camavinga

Bellingham

Rodrygo

Joselu

Statistiche e Storico

Napoli e Real Madrid si sono affrontate solo 4 volte in passato, con una netta prevalenza del Real Madrid che ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate è stata negli ottavi di finale della stagione 2016/17, con il Real Madrid che ha vinto entrambe le partite per 3-1, qualificandosi per la fase successiva e alla fine vincendo la Coppa.

Calendario Completo della Champions League

Dopo la vittoria del campionato nella stagione 2022/23, il Napoli si è qualificato per la Champions League, inserito nel Girone C insieme a Braga, Union Berlin e il Real Madrid. Ecco il calendario completo delle partite, con date e orari, oltre alle piattaforme e ai canali per seguirla in diretta:

Napoli – Real Madrid: 3 ottobre 2023 alle 21:00 su Sky Sport, Now e Infinity.

Napoli – Union Berlin: 24 ottobre 2023 alle 21:00 in chiaro su Canale 5.

Se vuoi rimanere sempre aggiornato sugli orari delle partite, come guardarle in TV e in streaming e sulle offerte nel mondo della pay-tv, resta connesso al nostro canale Telegram.