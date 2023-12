Neonata di 10 giorni muore in ospedale: un possibile caso di “morte in culla”

Un tragico evento ha scosso la tranquilla cittadina di Terlizzi, in provincia di Bari, nella serata di ieri. Una giovane famiglia è stata colpita dalla perdita inimmaginabile della loro neonata di appena 10 giorni, la quale è deceduta in circostanze misteriose. La piccola, improvvisamente, ha mostrato un colorito violaceo che ha allarmato profondamente i neogenitori. In preda al panico, hanno deciso di correre al pronto soccorso, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita della neonata è stato vano.

Un Triste Drama per la Famiglia di Terlizzi

Dopo aver ricevuto cure intensive da parte del personale medico, la neonata non ha potuto essere riportata in vita ed è deceduta al giovane età di 10 giorni. La notizia ha scioccato la comunità e i carabinieri sono stati chiamati a indagare sulla tragedia. I familiari della piccola vittima sono stati ascoltati dalle autorità e hanno condiviso la loro versione dei fatti.

Le Prime Ricostruzioni dei Genitori

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, sembra che la neonata sia stata vista improvvisamente in uno stato cianotico, caratterizzato da una colorazione bluastra della pelle, un segno di mancanza di ossigeno. Questa situazione ha fatto scattare l’allarme nei genitori, che hanno immediatamente agito portando la neonata al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Bari. Nonostante gli sforzi disperati dei medici e degli infermieri, la piccola non è riuscita a riprendersi e ha purtroppo perso la vita prima di raggiungere la struttura medica.





“Morte in Culla” o SIDS

La Procura ha preso in esame la ricostruzione dei genitori e ha deciso di eseguire l’esame autoptico sul corpo della neonata per scoprire le cause precise della sua morte. Tra le ipotesi considerate, una delle più probabili è quella della “morte in culla,” nota anche come Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante (SIDS). Questo tipo di tragica perdita è una delle principali cause di morte nei neonati fino ai 5 mesi di età ed è spesso imprevista e inspiegabile.

Questo dramma ha sconvolto la famiglia e la comunità, e ora le autorità stanno cercando di fare luce su questa tragica perdita per offrire una risposta alla famiglia colpita dalla sua insondabile tristezza.

