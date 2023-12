Rossella Leone, chi è la moglie di Salvatore Ficarra? Età, lavoro e figli

Salvatore Ficarra, noto comico e membro del celebre duo comico Ficarra e Picone, ha una vita privata riservata e un lungo legame d’amore con Rossella Leone. In questo articolo, scopriremo alcuni dettagli sulla storia d’amore tra Salvo Ficarra e sua moglie Rossella Leone, focalizzandoci sulla loro relazione di 15 anni.

Una Cerimonia Riservata

Il 27 maggio 1971, Salvatore Ficarra è nato a Palermo sotto il segno dei Gemelli. Oltre alla sua brillante carriera nell’ambito dell’intrattenimento, ha stabilito un solido legame con Rossella Leone, che ha portato alla celebrazione del loro matrimonio. La coppia ha giurato amore eterno in una cerimonia a Corato, in Sicilia. Questa cerimonia è stata caratterizzata da una notevole riservatezza e blindata da occhi indiscreti, come spesso accade quando si tratta della privacy di Salvo Ficarra.

Rossella Leone: La Donna di Mistero

Rossella Leone, di origine coratina e residente a Trani, è una figura affascinante e discreta. Ha anche recitato nel film “Anche se è amore non si vede,” diretto proprio da Ficarra e Picone, in cui i due comici sono stati protagonisti. Nel film, interpreta il ruolo di Angela. Tuttavia, Rossella è molto riservata e attenta alla sua vita privata, proprio come il marito.





La Famiglia di Salvo e Rossella

La coppia ha costruito una famiglia solida e felice. Hanno due figli, Vincenzo e Tommaso, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008, a pochi anni di distanza dal loro matrimonio. Salvatore Ficarra e Rossella Leone hanno scelto di mantenere la loro vita familiare lontana dai riflettori mediatici e dai possibili scoop giornalistici.

Una Privacy Ben Custodita

Le foto della coppia sono rare e difficili da ottenere. La riservatezza di Salvo Ficarra e Rossella Leone è evidente, poiché desiderano proteggere la loro vita privata da intrusioni indesiderate. Anche se qualche anno fa, il settimanale Oggi è riuscito a cogliere un momento di relax della coppia durante una vacanza estiva a Taormina, queste rare immagini testimoniano la loro discrezione.

In conclusione, Salvatore Ficarra e Rossella Leone condividono una storia d’amore duratura di 15 anni. La loro privacy è una priorità, e la coppia è determinata a mantenere il loro amore lontano dai riflettori mediatici. La loro storia d’amore è un esempio di come la riservatezza possa coesistere con la fama e il successo nel mondo dello spettacolo.