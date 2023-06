Nicola Vivarelli, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, si lancia nella carriera da attore - Controcopertina

Nicola Vivarelli, noto come “Sirius” durante la sua partecipazione al famoso programma televisivo Uomini e Donne, ha recentemente annunciato un nuovo capitolo nella sua vita. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani ha deciso di intraprendere la carriera da attore, suscitando grande curiosità tra i suoi fan. In questo articolo, esploreremo il percorso di Nicola Vivarelli e le sue aspirazioni nel mondo dello spettacolo.

Un passato di corteggiatore a Uomini e Donne

Nicola Vivarelli ha guadagnato notorietà come corteggiatore nel popolare programma televisivo Uomini e Donne. La sua relazione con Gemma Galgani ha catturato l’attenzione del pubblico, nonostante la differenza d’età significativa tra i due. Nicola, ufficiale di Marina Mercantile, ha ammesso di essere attratto da Gemma dal punto di vista intellettuale e ha descritto la loro connessione come qualcosa di diverso dall’amore convenzionale.

Tuttavia, dopo un periodo di tempo, Nicola ha deciso di lasciare Uomini e Donne per dedicarsi ad altri impegni lavorativi.

Il sogno di diventare attore

Già durante la sua permanenza nel programma, Nicola Vivarelli aveva espresso il desiderio di avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Ha confessato di provare un grande interesse per la televisione, la moda e l’ambiente artistico. Dopo una breve assenza dalla scena pubblica, il 29enne ha annunciato di aver lasciato la Marina Mercantile e di perseguire il suo sogno di diventare attore.

In una recente intervista a Rtl 102.5, Nicola ha spiegato le ragioni dietro la sua decisione: “Mi sono chiesto se il mio lavoro precedente fosse davvero ciò che mi rendeva felice. Da sempre sogno di fare l’attore. Tuttavia, se dovessi decidere di tornare al mio vecchio lavoro, non ci sarebbero problemi”.

I primi passi nel mondo della recitazione

Nicola Vivarelli ha recentemente fatto ritorno alla ribalta, pubblicando su TikTok un video di una scena tratta da un cortometraggio in cui recita. Nonostante non siano disponibili molti dettagli sulla serie a cui appartiene la scena, alcuni fan ipotizzano che possa far parte della serie televisiva “The Lady”, ideata da Lory Del Santo e prodotta tra il 2014 e il 2017.

Anche se la serie esatta rimane un mistero, una cosa è certa: Nicola Vivarelli sta realizzando il suo sogno di diventare attore. Tuttavia, molti fan sperano che un giorno possa fare ritorno a Uomini e Donne, dove la sua storia con Gemma Galgani ha lasciato un’impronta indelebile.

Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha preso una nuova direzione nella sua vita professionale. Dopo aver lasciato il mondo della Marina Mercantile, si è dedicato al suo sogno di diventare attore. Il suo primo passo nel mondo della recitazione ha suscitato l’interesse dei suoi fan, che sperano che possa ottenere successo in questa nuova avventura. Continueremo a seguire da vicino la carriera di Nicola Vivarelli e a tifare per il suo successo nel mondo dello spettacolo.