Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini: Il Retroscena della Rottura secondo Roberta Di Padua - Controcopertina

La separazione di Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo la loro esperienza a Uomini e Donne continua ad essere al centro dell’attenzione. L’ex dama Roberta Di Padua, nota per i suoi contrasti con Nicole durante il percorso, è intervenuta sulla questione tramite le sue Instagram stories, rispondendo alle richieste dei suoi follower.

Nicole Santinelli spiega le ragioni della rottura con Carlo

Prima delle dichiarazioni di Roberta Di Padua, Nicole Santinelli aveva condiviso le ragioni del termine della loro storia con Carlo. “Mi sono resa conto a malincuore che abbiamo visioni dell’amore diverse. Mi dispiace per coloro che hanno creduto in noi, ma sarebbe stato ingiusto fingere e portare avanti una relazione senza futuro.”

Roberta Di Padua rompe il silenzio e condivide la sua opinione

Roberta Di Padua non ha esitato a esprimere il suo punto di vista sulle vicende che coinvolgono Nicole Santinelli. Grazie ai numerosi messaggi ricevuti, la dama ha rivelato sui social la riconferma del suo giudizio: “Mi fa piacere che molti di voi abbiano concluso i messaggi con ‘Alla fine avevi sempre ragione tu’. La mia ragione non deriva dal fatto di essere la migliore o la più intelligente.”

Roberta spiega la sua intuizione fin dall’inizio

Roberta ha poi spiegato perché, sin dall’inizio del percorso come tronista, aveva avuto ragione su Nicole: “Nella mia vita ho imparato da tante esperienze negative e riesco a riconoscere immediatamente quando qualcosa non va. Sento le vibrazioni da lontano, quindi per me non è stata una sorpresa e sapevo che era solo questione di tempo. Nella vita commettiamo molti errori, ma io sempre ho affrontato le conseguenze e ho chiesto scusa. Non mi sono mai fatta difendere da nessuno né mi sono mai nascosta dietro a messaggi audio.”