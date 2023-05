Nicole Santinelli svela i motivi della separazione da Carlo Alberto Mancini: Una storia senza futuro - Controcopertina

Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, una delle coppie protagoniste di Uomini e Donne, hanno sorpreso il pubblico con la loro improvvisa separazione dopo poche settimane di relazione. Un destino simile è capitato anche ad altre coppie dello show, come Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Dopo le dichiarazioni di Carlo Alberto Mancini, era attesa la risposta di Nicole Santinelli, che non ha tardato ad arrivare. Le sue parole, pronunciate poche ore fa, hanno scatenato polemiche e curiosità.

Le parole di Carlo Alberto Mancini

Carlo Alberto Mancini ha voluto fare una precisazione sulla rottura con Nicole Santinelli, sottolineando: “Vi prego, non attaccatela. È stata onesta e non ha commesso errori. Le auguro sinceramente ogni bene e una felicità immensa, perché se la merita. Chi mi conosce sa che non dico parole che non sento. Se avesse commesso un errore, ve l’avrei detto io. Ma come ha fatto a capire che non ero l’uomo adatto per lei? Questa domanda può solo essere risposta da Nicole stessa”.

Nicole Santinelli rompe il silenzio

È il momento di Nicole Santinelli di fare chiarezza su Carlo Alberto Mancini e spiegare le ragioni definitive della loro separazione. Attraverso alcuni audio pubblicati online, ha dichiarato con dispiacere: “Mi trovo costretta, anche se contro i miei tempi, a rilasciare questa comunicazione. Sinceramente, dopo il momento così difficile che ho vissuto ieri, nemmeno dopo 30 minuti dalla nostra separazione, non mi sono sentita di condividere tutto con voi. Avrei sperato, date le premesse sincere con cui ci siamo lasciati, di annunciare insieme questa notizia o almeno di avere il tempo di elaborare la mia delusione”.

La decisione presa da Nicole

Successivamente, l’ex tronista ha spiegato come è giunta a questa decisione che è stata presa esclusivamente da lei: “Sebbene sia stata io a prendere questa decisione, l’ho fatto pensando a entrambi. Per me, l’amore significa non dover mai cambiare la propria essenza per qualcun altro. La mia scelta è nata da particolari emozioni che non ho provato nel momento in cui eravamo nel programma. Ma una volta fuori, vivendo insieme giorno dopo giorno, mi sono resa conto, a malincuore, che abbiamo una visione e un’interpretazione dell’amore completamente diverse. Mi dispiace per tutte le persone che hanno creduto in noi, ma non sarebbe stato corretto fingere e continuare una storia senza futuro”.

Nicole Santinelli ha finalmente aperto il suo cuore e ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare Carlo Alberto Mancini. Le loro aspettative sull’amore erano divergenti, e sebbene la separazione sia stata dolorosa per entrambi, hanno riconosciuto che continuare insieme sarebbe stato solo un’illusione. Ora, il pubblico di Uomini e Donne deve fare i conti con un’altra coppia che si è sgretolata, e si chiede cosa riserva il futuro per i protagonisti del programma.