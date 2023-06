"Niente funziona": il blocco di WhatsApp, Facebook e Instagram – cosa sta succedendo? - Controcopertina

Ripetuti blocchi delle piattaforme Meta in meno di 24 ore

All’incirca dalle 16.20 del 6 giugno, WhatsApp, Instagram e Facebook hanno subito un’interruzione del servizio, rappresentando il secondo caso di malfunzionamento in poche ore. Le app di Meta, infatti, avevano già mostrato segnali di instabilità il giorno precedente, intorno alle 19, con problemi riscontrati non solo in Italia.

Sintomi globali del blocco di WhatsApp

Il blocco di WhatsApp, in particolare, ha avuto ripercussioni a livello globale. Secondo il portale Downdetector, per un’ora circa, fino alle 20.30 del giorno precedente, WhatsApp ha cessato di funzionare.

Dov’è iniziato il problema?

Le prime segnalazioni in Italia sono emerse dalle principali città. Oltre i confini nazionali, sembra che il problema abbia colpito anche l’India, il Pakistan, gli Stati Uniti, il Regno Unito, e molti altri paesi. La causa non è ancora stata comunicata, ma si ipotizza che il problema possa risiedere nei server di WhatsApp.

L’indisponibilità dei servizi Meta: cosa sta succedendo?

L’apertura dell’applicazione desktop risulta impossibile, con un messaggio di errore che indica la mancanza di connessione, sintomo che il servizio non è disponibile. Al momento, l’azienda non ha fornito una spiegazione ufficiale, ma è prevista una comunicazione nelle prossime ore.

Blocco continuo dei social network Meta

I problemi non riguardano solo WhatsApp, ma anche gli altri social network di Meta, difficili da raggiungere, segno che i problemi di accesso persistono. Non c’è ancora una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda riguardo al disservizio, che ha durato almeno un’ora e ha riguardato principalmente l’accesso alle app Meta dal desktop.

Impatto degli attuali blocchi rispetto a precedenti interruzioni

Secondo quanto riportato da HD Blog, l’attuale interruzione del servizio ha superato i livelli del grande blocco di fine ottobre, quando il disservizio ha riguardato migliaia di utenti, creando anche problemi agli operatori telefonici.

Le oscillazioni del servizio WhatsApp e l’effetto sulle altre piattaforme Meta

Nell’arco di un solo giorno, WhatsApp ha mostrato un comportamento altalenante, con problemi già riscontrati la sera precedente dopo le 19:00 ora italiana. Le segnalazioni di oggi provengono da tutto il Paese, da nord a sud. E WhatsApp non è l’unica piattaforma di Meta ad avere problemi. Circa un’ora dopo il blocco, il servizio sembra essere ripristinato.