Nikita Pelizon all'Isola dei Famosi: Il motivo della sua partecipazione - Controcopertina

Un’importante sorpresa per Helena

Nikita Pelizon, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sbarca all’Isola dei Famosi in Honduras. L’influencer triestina ha confermato la notizia annunciata dal profilo ufficiale del programma, suscitando grande curiosità tra i fan. L’account ha scritto: “Lunedì una grandissima sorpresa per Helena: Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras!”.

Un motivo speciale per Nikita

C’è una persona in particolare che sarà entusiasta di rivedere Nikita Pelizon, ed è Helena Prestes, con cui ha già condiviso un’esperienza a Pechino Express come coppia Italia-Brasile. Tuttavia, non tutti sembrano felici di questa nuova aggiunta al cast. Su social media, ci sono commenti che esprimono scetticismo e dubbi sulla sua partecipazione. Tuttavia, adesso è Nikita stessa a spiegare le sue ragioni.

Supporto e amicizia

Con Nikita Pelizon, anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Aldo Montano sbarca sull’Isola dei Famosi. Al momento, non è ancora chiaro per quanto tempo rimarranno in Honduras né quale sarà il loro ruolo nel reality show. Tuttavia, è certo che Nikita dovrà dare il suo supporto all’amica Helena, che è già stata nominata tre volte insieme a Pamela Camassa e Fabio Ricci.

Un messaggio per Helena

Nikita ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram, rivelando il motivo della sua partecipazione. Ha scritto: “Helena, prima di partire, mi hai mandato un messaggio chiedendomi se mi sarebbe piaciuto unirmi a te sull’Isola, e io ti ho risposto che ti avrei supportato volentieri, ma che questo è il tuo reality. Ti ho suggerito invece di inviarti un messaggio video… Ma tu, testarda, hai risposto che sarebbe stato bello guardare le stelle insieme… su queste piccole cose semplici, ci siamo sempre trovate. E ora, forse senza saperlo o forse perché entrambe abbiamo un’intuizione, hai già percepito qualcosa nell’aria… Lunedì ti raggiungerò per un motivo speciale”.