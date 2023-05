Cricca e Isobel: Una storia d'amore in arrivo? - Controcopertina

Cricca fa riferimenti inequivocabili

Dopo l’esperienza ad Amici, Cricca e Isobel stanno facendo parlare di sé. Anche se non possiamo ancora affermare con certezza che sia in corso una storia d’amore tra i due ex allievi della Scuola di Maria De Filippi, i messaggi che si scambiano lasciano intendere che potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Nonostante gli impegni professionali e le interviste, sembrano trovare il tempo per far fiorire i sentimenti.

Durante un’intervista a Verissimo, Cricca ha espresso apertamente i suoi sentimenti per Isobel, definendola “fantastica”. Non si può fare a meno di interpretare queste parole come una dichiarazione d’amore. Ha continuato dicendo: “Avevo una storia con un’altra ragazza prima, molto bella, una persona che stimo ancora molto. Ma quando è arrivata Isobel, tutta l’energia che ha portato in quella casetta, boom, mi ha colpito in modo incredibile…”.

Le parole di Isobel e le ultime dichiarazioni di Cricca

Quando Isobel è stata intervistata a Verissimo, ha preferito sorvolare sul tema, dicendo che Cricca le manca come tutti gli altri. Tuttavia, Cricca ha recentemente rilasciato un’intervista a SuperGuidaTV in cui ha parlato della sua esperienza a casa dopo Amici. Ha ammesso che è stato un periodo difficile, in quanto non si aspettava di tornare alla vita di tutti i giorni così presto. Ha anche menzionato la nascita della storia con Isobel, dicendo che quando è rientrato era felicissimo.

Cricca ha aggiunto che ci sono diversi elementi che lo legano a Isobel, come l’Australia, ma la situazione e il contesto non hanno permesso loro di trovare la soluzione giusta per vivere appieno la loro relazione. Nonostante tutto, nutre ancora un forte sentimento per Isobel e spera di poter riprovarci in futuro. Ha sottolineato che Isobel ha rifiutato la sua proposta all’interno della scuola, ma spera che il “no” non si estenda anche al di fuori.

Cricca ha concluso dicendo che Isobel ha ottenuto tre importanti offerte di lavoro e che la vede come una persona incredibile, speciale, buona e fantastica. In effetti, sembra vedere tutto attraverso gli occhi dell’amore. Forse, è come se indossasse degli occhiali che, invece di migliorare la vista, rendono tutto più confuso. Ma chi può dirlo? Stiamo solo a vedere cosa riserva il futuro per loro.