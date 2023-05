Oroscopo Paolo Fox domani 20 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

La tua economia può risentire di spese impreviste, derivanti da guasti che devi risolvere. Tempi complicati ti aspettano finanziariamente. Rivedi un po’ la dieta a cui ti sei sottoposta, potrebbe non essere la più adatta al tuo corpo e lo stai indebolendo invece di ripulirlo. Consulta un professionista. Potresti non averlo notato, ma il sistema di illuminazione e il design che hai a casa possono danneggiare il tuo benessere. Pensa bene a come migliorare l’ambiente attraverso la luce.

Toro

L’acquisto a rate sembra un’opzione conveniente, ma non risolve le tue difficoltà finanziarie. L’unica cosa che può servirti è stringere la cintura. Se non hai programmi per oggi, dedica qualche ora a sbloccare le questioni in sospeso in casa: riordina, butta le cose inutili, aggiorna l’agenda; sentirai di non perdere tempo. Le verdure devono guadagnare terreno nelle tue abitudini alimentari, perché così la tua salute migliorerà molto. Soprattutto, ti sentirai più agile e sveglio di adesso.

Gemelli

Sei troppo influenzato dai conflitti che si sviluppano intorno a te, quasi come se fossi coinvolto in essi. Cerca di lasciare fuori casa i problemi che ti preoccupano tanto sul lavoro, soprattutto nei giorni di riposo. È l’unico modo per recuperare le forze che perdi. Fai molta attenzione al traffico, soprattutto con le nuove normative a cui non hai prestato molta attenzione negli ultimi tempi. Alzati presto o ti costerà denaro.

Cancro

Devi apportare qualche cambiamento nella tua esistenza quotidiana, perché la routine sta prendendo il sopravvento su di te e questo mina il tuo morale ogni giorno. Puoi appoggiarti ai tuoi amici. Prova a rompere la routine con un po’ di immaginazione e un po’ di energia positiva. Devi prenderti dei giorni liberi per offrire qualcosa in più alla tua esistenza rispetto alle solite quattro cose. Cerca più concentrazione nei tuoi studi, prima di prendere in mano i libri devi assicurarti che l’ambiente in cui trascorrerai diverse ore sia il più adatto possibile.