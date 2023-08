”Non ci siamo riusciti”. Un addio che strazia il cuore: Toto Cutugno, il ricordo del suo amico tra lacrime

L’addio a Toto Cutugno sta scuotendo cuori inaspettatamente, diffondendo un’ondata di emozioni che tocca tutti coloro che hanno apprezzato il suo talento unico. Una sfilza di messaggi commossi proviene da colleghi, amici, personalità politiche e artisti da ogni angolo del mondo. La notizia della scomparsa di Cutugno è stata annunciata da Carosello Records ed Edizioni Curci attraverso una dichiarazione che ha colpito profondamente: “A poco più di un mese dal suo ottantesimo compleanno – si legge – ci lascia uno degli artisti italiani più famosi di sempre. Cantautore da oltre 100 milioni di copie.”

L’eredità di un Artista Universale

Cutugno è stato un esponente distintivo della musica italiana, capace di conquistare i cuori in tutto il mondo. Ha saputo portare la bellezza e la tradizione delle melodie italiane anche oltre i confini nazionali, creando un legame che rimarrà intatto nonostante la sua assenza fisica. La sua carriera straordinaria continua a ispirare e unire, come un legame indelebile tra artista e pubblico.

La Lotta Segreta

Dietro la sua straordinaria carriera si celava una sfida che ha combattuto con coraggio e risolutezza. Cutugno ha dovuto affrontare una dura battaglia contro una malattia devastante, un tumore alla prostata che ha cercato di minare la sua forza e il suo spirito. Tuttavia, la sua resilienza gli ha permesso di scoprire la malattia in tempo, grazie all’aiuto di un grande amico e collega, Al Bano Carrisi.

Un Addio Toccante

La sua prematura partenza ha scatenato un flusso di messaggi di commiato che riflettono l’ammirazione e l’affetto che circondava il cantautore. Anche il primo ministro albanese, Edi Rama, ha voluto condividere il suo ricordo di Cutugno, definendolo un vero italiano e riconoscendo la profonda connessione che aveva con l’Albania grazie alle sue canzoni.

Un Commiato Dolce-Amaro

Anche Pupo, un caro amico di lunga data, ha voluto esprimere il suo commiato al grande artista: “Toto, amico caro ed amato. Compagno di innumerevoli ed indimenticabili momenti di spettacolo e di vita, ti auguro buon viaggio. Mi mancherai.” Le sue parole catturano l’essenza del legame che Cutugno ha condiviso con le persone che gli erano vicine.

L’Ultimo Saluto

I funerali di Toto Cutugno saranno un momento di commozione e addio a un’icona indimenticabile. Si terranno giovedì 24 agosto alle ore 11 presso la Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo in viale Argonne 56 a Milano. La notizia è stata comunicata dal manager Danilo Mancuso, in collaborazione con la famiglia dell’artista, un momento in cui il pubblico potrà dare l’ultimo saluto a un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica.