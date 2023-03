“Non è riuscita a sopravvivere”. Commemorazione per la scomparsa della celebrità, vinta da un tumore:

Se n’è andata a causa di un tumore al seno all’età di 62 anni, solamente dieci settimane dopo la scomparsa del padre David. In una doppia tragedia per la famiglia Gold quest’anno, l’imprenditrice è deceduta giovedì sera dopo aver lottato per sette anni contro un cancro allo stadio 4, nonostante avesse ricevuto un’effimera speranza nel 2020.

Era in compagnia della sua famiglia quando è venuta a mancare. Al suo fianco vi erano il marito, la figlia e la sorella Vanessa, che è diventata CEO di Ann Summers nel 2022. Oggi, Vanessa ha definito sua sorella come “una combattente instancabile”. A Jacqueline Gold era stato diagnosticato un tumore al seno nel 2016. L’imprenditrice britannica ricopriva la carica di presidente esecutivo di Gold Group International, Ann Summers e Knickerbox.

Deceduta Jacqueline Gold, celebre imprenditrice affetta da cancro

Si stima che fosse la sedicesima donna più facoltosa della Gran Bretagna, dove era ben conosciuta anche nel mondo dello spettacolo e del jet-set. Il celebre padre, co-presidente del West Ham United, aveva trasformato la sua storia di povertà nell’East End in una fortuna di 500 milioni di sterline ed era deceduto dopo una breve malattia il 4 gennaio all’età di 86 anni. L’uomo aveva affidato a Jacqueline i suoi quattro negozi nel 1981 – oggi conta 80 punti vendita e un fatturato annuo di 113,8 milioni di sterline. “È con profonda tristezza che Ann Summers conferma che la nostra eccezionale Jacqueline Gold CBE ci ha lasciati ieri sera, con suo marito Dan, la figlia Scarlett, la sorella Vanessa e il cognato Nick, al suo fianco”, si legge in una dichiarazione della famiglia.

Jacqueline fu fotografata per l’ultima volta mentre deponeva fiori in memoria del padre nell’East End di Londra, il giorno del suo funerale, due mesi fa. Era profondamente addolorata per questa perdita e all’epoca affermò che la famiglia Gold aveva perso il “nostro eroe”. Jacqueline fu insignita del titolo di CBE nel 2016 nel corso dei New Year Honors per i servizi resi all’imprenditoria, alle donne nel mondo degli affari e all’impresa sociale. Nello stesso anno le fu diagnosticato un tumore al seno, che lei stessa disse averle cambiato la vita, spingendola ad apprezzare maggiormente le cose.

Dopo un matrimonio fallito, incontrò Dan Cunningham, un broker della City di 17 anni più giovane di lei. Si separarono nel 2006 dopo tre tentativi infruttuosi di fecondazione in vitro, ma si riconciliarono e si sposarono nel 2010. Nel 2009 la coppia perse il figlio a otto mesi. Alfie, nato con problemi di salute, non aveva mai lasciato l’ospedale.