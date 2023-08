“Non mi sentivo donna, ora cambio”: Il Coming Out inaspettato

“Adesso chiamatemi così”, queste le parole che Whitney, figlia del noto rapper, ha pronunciato nel suo recente video su TikTok. Ha condiviso la sua trasformazione con il mondo, affiancata da dichiarazioni toccanti come “Guardami mentre mi sento più a mio agio con me stesso” e “crescere e cambiare per sempre”. La figlia del rapper ha dichiarato di non essere binaria, un termine utilizzato per descrivere le persone la cui identità di genere non rientra nelle categorie tradizionali di “uomo” o “donna”. Nata come Whitney, ha deciso di riscriversi come Stevie.

Stevie, la Nuova Identità Che Emoziona il Web

Innumerevoli commenti sono stati lasciati in seguito all’annuncio, tutti in sostegno a Stevie e alla sua coraggiosa decisione. Secondo The Sun, la famiglia ha accolto con favore il cambiamento, supportando pienamente Stevie nel suo nuovo percorso. La dimostrazione di questo sostegno familiare è venuta attraverso il necrologio della nonna Kathleen Sluck, dove è comparso per la prima volta il nuovo nome di Stevie.

Sullo Sfondo: La Complessa Dinamica Familiare

Stevie è la figlia adottiva di Eminem. Il rapper adottò l’adolescente nel 2005, dopo essersi riconciliato con la sua ex moglie Kim Scott, madre di Stevie. Stevie è figlia biologica dell’ex fidanzato di Kim, Eric Hartter, che ha avuto una relazione con Kim durante una pausa dal suo matrimonio con Eminem.

Eminem e Kim, ora 48 anni, si sposarono nel 1999 e divorziarono due anni dopo. Ricominciarono la loro unione matrimoniale nel gennaio 2006, per separarsi di nuovo nell’aprile dello stesso anno. Eric Hartter, padre biologico di Stevie, noto tatuatore, ha avuto vari problemi con la legge e lottato con la tossicodipendenza, morendo l’anno scorso a 40 anni.

Eminem: Una Presenza Forte nella Vita dei suoi Figli

Eminem, oltre a Stevie, ha cresciuto anche la sua figlia biologica, Hailie, ora 25enne, e ha adottato Alaina, 28 anni, la cui madre è la defunta sorella gemella di Kim, Dawn, morta per overdose nel 2016. Il rapper non ha mai nascosto l’amore per i suoi figli, infatti, nelle sue canzoni rappa regolarmente su tutti e tre, incluso nella hit “Going Through Changes”.