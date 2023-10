“Non posso avere amiche perché piaccio ai loro mariti” – La storia di Moriah Mills

Moriah Mills, una donna di 27 anni, si è aperta riguardo alla sua sfida nel fare amicizia con altre donne. La sua bellezza la mette spesso in una posizione complicata, poiché i partner delle sue amiche la trovano molto attraente.

A causa di questa situazione ricorrente, Moriah ha optato per concentrarsi sui suoi affari invece di cercare un gruppo di amiche. Nonostante sia una donna sola, Moriah non considera questa situazione negativa; anzi, apprezza il tempo trascorso in solitudine.

La Sicurezza in Se Stessa di Moriah

Moriah Mills ha imparato ad amarsi di più e non si preoccupa più dei giudizi che ha ricevuto in passato. Nonostante la sua vanità, si considera una persona “con i piedi per terra” e non crede che la sua bellezza trasmetta un messaggio sbagliato.

Una Storia di Crescita Personale

Durante la sua adolescenza, Moriah era timida e aveva problemi di fiducia, il che rendeva difficile stabilire amicizie. Tuttavia, ha deciso di concentrarsi sugli studi e ora lavora nel mondo della musica e della moda. Nonostante la mancanza di amicizie femminili, Moriah sta lavorando per imparare a fidarsi delle persone e spera di stabilire amicizie durature in futuro.

La Compagnia di Charlie

Al momento, Moriah si dedica al suo lavoro e gode della compagnia del suo cane, Charlie. Ritiene che questo sia ciò di cui ha bisogno al momento e non si preoccupa della mancanza di amiche. Moriah è sicura di avere molte opzioni per le relazioni romantiche e non le mancano gli ammiratori.