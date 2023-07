"Non solo Marta e il fratello". Silvio Berlusconi, i dettagli del testamento: "30 milioni di euro a lui" - Controcopertina

Emergono i primi dettagli sul testamento di Silvio Berlusconi, imprenditore, fondatore di Forza Italia ed ex primo ministro, scomparso il 12 giugno 2023 a causa di una leucemia. Secondo quanto si legge nel testamento, Marina e Pier Silvio Berlusconi, i figli avuti dalla prima moglie Carla Elvira dall’Oglio, avranno il controllo congiunto del 53% di Fininvest, la holding di famiglia. Nessuno dei cinque figli deterrà il controllo solitario sulla holding, come invece avveniva in passato con Silvio Berlusconi. Pier Silvio e Marina raggiungeranno insieme il 53% delle quote.

Nel testamento è presente anche una breve lettera scritta di suo pugno da Silvio Berlusconi ai suoi cinque figli. Nella lettera, Silvio Berlusconi dà disposizioni su chi avrebbe dovuto ricevere un lascito dopo la sua morte. Alla sua compagna Marta Fascina, che lo ha accompagnato negli ultimi tre anni di vita, è stato lasciato un importo di ben 100 milioni di euro.

Nella stessa riga in cui parla del lascito alla compagna Marta Fascina, compare anche il fratello Paolo Berlusconi, imprenditore, editore e presidente onorario dell’Associazione Calcio Monza. Paolo ha affiancato il fratello in molte attività, a partire dalla Fininvest. Ma c’è un’altra persona che compare nel testamento di Silvio Berlusconi: Marcello Dell’Utri, amico e fedelissimo di lunga data.

Oltre al fratello Paolo e alla compagna Marta, nel testamento viene menzionato un lascito di 30 milioni di euro all’amico Marcello Dell’Utri. Dell’Utri, giornalista pubblicista, ex politico e senatore italiano, è noto per la sua vicenda giudiziaria. Nonostante le accuse e i processi a suo carico, Marcello Dell’Utri è stato assolto in diverse occasioni e ha subito alcune condanne definitive.

Questi sono solo alcuni dei dettagli che emergono dal testamento di Silvio Berlusconi. Resta da scoprire l’intero contenuto e le disposizioni relative agli altri beni e lasciti. La notizia ha suscitato grande interesse e curiosità nel pubblico, che è in attesa di ulteriori sviluppi riguardo al testamento dell’ex premier italiano.