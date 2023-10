Ombelico finto, la tendenza che sta spopolando tra i giovani: scopri come ottenere un fisico perfetto

Siamo qui per svelarti il segreto di un aspetto più alto e slanciato: gli adesivi per l’ombelico. In Cina, questa tendenza sta spopolando, con un numero sempre crescente di donne che scelgono questa soluzione per donare un aspetto più lungo alle gambe e un busto più corto. E la cosa migliore è che è un’opzione economica, con prezzi che vanno da 0,70 a 1,40 dollari per un foglio di tatuaggi temporanei progettati per imitare l’ombelico.

L’uso di questi adesivi è sorprendentemente semplice. Basta applicarli a pochi centimetri sopra il vero ombelico (che verrà nascosto con indumenti come gonne o pantaloni). Questo piccolo trucco visivo fa sembrare il busto più corto e le gambe più lunghe, creando l’illusione di un’altezza maggiore.

Ti chiederai perché le piattaforme social sono piene di tutorial su come utilizzare questi adesivi e video che mostrano la loro efficacia. La risposta è semplice: molti considerano questi ombelichi finti più estetici rispetto a quelli naturali. Gli ombelichi rotondi, pronunciati o sporgenti verso l’esterno possono non essere graditi a tutti, quindi nasconderli e sostituirli con questi adesivi è diventato comune.

Tradizione e Moda si Fondono

La medicina tradizionale cinese sostiene che la parte inferiore dell’addome debba essere mantenuta calda per preservare la salute generale del corpo. Tuttavia, con la crescente popolarità dei pantaloni a vita alta che svelano l’ombelico, questo diventa un po’ complicato. Gli adesivi per l’ombelico offrono una soluzione, consentendo di esporre questa zona e indossare crop top senza problemi.

Critiche e Divisive Reazioni

Naturalmente, questa nuova tendenza non è del gusto di tutti. Alcuni la criticano perché promuove standard di bellezza irrealistici. D’altro canto, ci sono coloro che considerano gli adesivi per l’ombelico “l’invenzione di maggior successo del 2023!” In breve, il web è diviso, ma nel frattempo, su TikTok, il trend è virale.