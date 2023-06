Omicidio Tramontano: Nuova testimonianza del barista conferma il coinvolgimento della madre di Impagnatiello - Controcopertina

Ulteriori sviluppi nelle indagini sull’omicidio di Giulia Tramontano: il coinvolgimento della madre e di un uomo non identificato viene esaminato attentamente

Le indagini sull’omicidio di Giulia Tramontano, la giovane donna incinta di 29 anni uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello il 27 maggio, hanno fatto un passo avanti grazie a una nuova testimonianza fornita dal barista del locale “9” di Senago. Questo sviluppo potrebbe aprire nuove prospettive sul coinvolgimento della madre di Impagnatiello e di un uomo non identificato nel caso.

La testimonianza del barista e le immagini delle telecamere:

Il barista del locale “9” ha confermato ai carabinieri che Alessandro Impagnatiello e sua madre sono entrati nel suo bar il 29 maggio, due giorni dopo l’omicidio di Giulia Tramontano. Erano alla ricerca di informazioni sulle telecamere di sorveglianza esterne. Le riprese delle telecamere interne del bar mostrano chiaramente Alessandro, sua madre e un uomo non identificato che interagiscono con i presenti.

Questa testimonianza, insieme alle prove video, potrebbe rafforzare l’ipotesi di una possibile complicità nel caso. Le autorità stanno ora indagando sul coinvolgimento di queste due persone, valutando se abbiano avuto un ruolo attivo o se siano state coinvolte inavvertitamente.

Interrogativi e ricerca di giustizia

Sono ancora in corso le indagini per comprendere la natura del coinvolgimento della madre di Alessandro Impagnatiello e dell’uomo non identificato. È prematuro trarre conclusioni definitive in questa fase, ma le autorità stanno lavorando per far luce su questi interrogativi.

Giulia Tramontano, la vittima, era al settimo mese di gravidanza. La sua tragica perdita ha scosso profondamente la comunità di Senago. Mentre la verità continua a emergere, c’è la speranza che la giustizia venga fatta e che tutte le domande ancora senza risposta trovino una risposta.

Il caso dell’omicidio di Giulia Tramontano continua a suscitare grande interesse e attenzione pubblica. La testimonianza del barista del locale “9” ha fornito un elemento cruciale per le indagini, aprendo nuove possibilità di comprensione del coinvolgimento della madre di Alessandro Impagnatiello e di un uomo non identificato. Le autorità sono determinate a fare luce su questo caso e a portare alla giustizia coloro che sono coinvolti in questo tragico evento.