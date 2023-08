Ora vive in un camper con i suoi 5 figli: Il divorzio e i problemi economici della famosa

Una nuova vita in un camper

Dopo la separazione dal marito, la famosa vip Tori Spelling ha iniziato una nuova avventura di vita. La sua dimora attuale è un camper, dove vive con i suoi cinque figli. Un periodo non certo facile, soprattutto a causa di alcuni problemi economici che l’hanno costretta a prendere questa decisione.

La separazione dal marito

La notizia della separazione da Dean McDermott, dopo 18 anni di matrimonio e cinque figli insieme, è apparsa su Instagram e poi cancellata. La coppia ha comunicato la decisione con grande rispetto reciproco e con l’amore per i propri bambini. Un momento difficile, ma Tori ha confessato di essere “felice e in pace con se stessa” nonostante le difficoltà.

La lotta contro la muffa

La situazione di Tori Spelling è stata complicata anche dalla presenza di muffa nella sua casa, che ha causato problemi di salute per lei e per la sua famiglia. Pensando inizialmente che fosse colpa delle malattie portate a casa dai bambini, ha scoperto che era la muffa la causa dei loro disturbi. Questo l’ha costretta a cercare una nuova sistemazione urgente.

Un camper nel parcheggio

La soluzione trovata da Tori è stata quella di vivere in un camper, che ora è parcheggiato nella contea di Ventura, California. Le immagini pubblicate dal Daily Mail mostrano l’attrice mentre si adatta a questa nuova situazione, sistemando sedie, barbecue e giocattoli. Nonostante le difficoltà, la famiglia si è unita per affrontare questa nuova fase della loro vita.

Le sfide economiche

Il trasferimento in un camper è stato anche una soluzione economica per Tori Spelling. La situazione finanziaria attuale non è delle migliori, il che ha reso difficile trovare un posto dove stare durante questo periodo di cambiamento. Tuttavia, la determinazione di Tori a prendersi cura dei suoi figli e far funzionare le cose è evidente.

