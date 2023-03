Orietta Berti contro l’arroganza di Antonella Fiordelisi: la difesa della dignità

na critica franca e aperta quella che Orietta Berti ha indirizzato ad Antonella Fiordelisi durante la diretta del Grande Fratello Vip del 16 marzo 2023. Le parole dell’opinionista sono giunte quando la concorrente è salita in studio per scoprire l’esito del televoto che ha poi incoronato Micol Incorvaia come seconda finalista del reality. “Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?” ha dichiarato Antonella, rivolgendosi a Orietta che non ha mai celato il suo disappunto nei confronti dei comportamenti della ragazza all’interno della casa, specialmente riguardo al fidanzato Edoardo Donnamaria.

In quel momento, la cantante ha deciso di rivolgersi a lei, esortandola a mostrare rispetto. “Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che conquistano il loro successo con il sorriso”, ha iniziato Berti: “Ho intrapreso questa carriera a 18 anni, senza aiuto.

A 19 anni ho girato il mondo con mio marito. Ho sempre lavorato solo con educazione, rispetto per gli altri e senza mettermi in mostra. Non ho mai sopraffatto nessuno, né con parole né con arroganza, e sono qui, vicina agli 80 anni, ancora attiva e rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi ottenere il tuo successo con rispetto per gli altri e con il sorriso, non con l’arroganza. Non ascoltare le tue amiche, devi essere sincera come lo eri nei primi giorni nella casa. Te l’ho ripetuto più volte, ma non mi hai mai ascoltata perché tu dici di avere un milione di follower”.

Mentre il pubblico in studio applaudiva, Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Fiordelisi di replicare: “Mi sta accusando di maleducazione, io non rispondo. L’altro giorno ha detto che mi salvava… Ma guarda il Grande Fratello Orietta?”. La questione si è conclusa così, senza alcun accordo tra le due, entrambe ferme sulle proprie posizioni.