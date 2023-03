Orietta Berti ingannata, la segnalazione in questura a Reggio Emilia. Ecco gli avvenimenti

La cantautrice si è recata mercoledì in questura a Reggio Emilia per segnalare un presunto raggiro

Orietta Berti, vittima di un inganno. La cantautrice si è recata mercoledì in questura a Reggio Emilia per segnalare un presunto raggiro subito. Secondo il Resto del Carlino Reggio, l’immagine della celebre artista sarebbe stata utilizzata e sfruttata, senza il suo consenso, per scopi commerciali online.

La denuncia dell’inganno a Orietta Berti

Qualcuno nel settore dello spettacolo se ne è accorto e ha avvertito l’Usignolo di Cavriago, che insieme al figlio Otis Paterlini (che si occupa anche degli affari della madre artista), si è immediatamente rivolta alla polizia per raccontare l’accaduto. Nei prossimi giorni, anche il tg satirico di Canale5-Mediaset, Striscia La Notizia, tratterà il caso.