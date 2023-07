Orietta Berti, la confessione sul palcoscenico: “Ho fatto l’amore solo con lui”

Orietta Berti, celebre cantante italiana, ha fatto una sorprendente confessione durante la sua partecipazione al programma televisivo “Quelle brave ragazze”, insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo. La cantante ha raccontato la sua esperienza nella trasmissione e si è aperta senza filtri davanti alle telecamere. Questa confessione ha scosso il pubblico di fan che seguiva con attenzione lo spettacolo.

Orietta Berti si racconta senza filtri

Durante la seconda puntata di “Quelle brave ragazze”, Orietta Berti si è sentita a proprio agio e ha deciso di condividere un aspetto molto intimo della sua vita. Ha parlato del suo rapporto con il marito Osvaldo e ha confessato di aver fatto l’amore solo con lui. Questa rivelazione ha suscitato sorpresa e curiosità tra le colleghe presenti nello studio.

Un amore unico e duraturo

Orietta Berti ha spiegato che quando incontri una persona che sembra essere perfetta per te, sia dal punto di vista del carattere che dell’affinità, è inevitabile innamorarsi. Ha sottolineato che non si tratta della passione intensa di un colpo di fulmine che svanisce nel tempo, ma di un amore che cresce e si rafforza. Orietta ha suggerito che forse Mara Maionchi non ha ancora incontrato un uomo come quello che lei ha trovato in Osvaldo. Ha ammesso di aver avuto delle storie passate, ma quando ha incontrato il suo attuale marito, è stata attratta immediatamente da lui e ha scelto di condividere l’intimità solo con lui.

Le parole di Mara Maionchi

Dopo la confessione di Orietta Berti, Mara Maionchi ha scherzato sulla sua vita sessuale, affermando che anche lei ha fatto l’amore solo con un uomo dopo essersi sposata. Con il suo solito umorismo, ha commentato ironicamente che non è esattamente un’icona della passione e ha aggiunto che non ha rinunciato al sesso con fatica.

