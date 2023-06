Oroscopo Antonio Capitani settimanale dal 22 al 28 giugno 2023: le previsioni segno per segno - Controcopertina

Oroscopo settimanale: Le previsioni di Antonio Capitani dal 22 al 28 giugno

ARIETE: Un momento magico vi attende, carichi di grinta e determinazione. Evitate però di lasciarvi travolgere dai pensieri negativi che solo vi stressano. Concentratevi sul presente e non perdete tempo inutilmente.

LEONE: Il presente non è certo monotono per voi. Sfruttate al massimo questo momento di grazia e non preoccupatevi troppo del futuro. Evitate di perdere la calma in ogni circostanza.

SAGITTARIO: Siete motivati e pronti a dare il massimo sul lavoro. E avete ragione, perché i risultati del vostro impegno non tarderanno ad arrivare. Lasciate andare una relazione che solo vi delude.

TORO: La vostra determinazione sarà un grande vantaggio per raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2023: Previsioni segno per segno di Antonio Capitani

L’astrologo Antonio Capitani continua a fornire le sue previsioni per un altro gruppo di segni zodiacali su Vanity Fair. Ecco cosa dice:

VERGINE: Nei prossimi giorni ci sarà qualcosa che vi tornerà molto utile in futuro. Se state trascinando rapporti logori, è ora di voltare pagina definitivamente.

CAPRICORNO: Fate attenzione, perché la fortuna vi sorride. Evitate di lamentarvi e di vedere tutto in modo negativo, perché presto si apriranno strade inaspettate.

GEMELLI: In questo periodo siete particolarmente loquaci, il che potrebbe rivelarsi un vantaggio per voi. Lasciate andare ciò che non può oltrepassare i suoi limiti.

BILANCIA: Saranno giorni produttivi e gratificanti per voi, con risultati che non tarderanno ad arrivare. Anche il vostro conto in banca si trova in buona situazione.

Oroscopo settimanale fino al 28 giugno: Previsioni sugli ultimi segni zodiacali

Antonio Capitani conclude il suo oroscopo su Vanity Fair con le sue previsioni sull’amore, la fortuna e il lavoro per i segni zodiacali che non sono ancora stati considerati:

ACQUARIO: Avete una grande resistenza interiore che vi protegge dagli ostacoli. Se avete preso un accordo poco produttivo, è meglio tornare indietro.

CANCRO: Il successo nel lavoro dipende dalla vostra capacità di creare relazioni pubbliche solide. Avrete molti stimoli intorno a voi, quindi tenete a mente che le vostre finanze potrebbero presto migliorare.

SCORPIONE: Siete lavoratori instancabili, il che è un grande vantaggio. Tuttavia, non fatevi troppe illusioni.

PESCI: Il periodo fortunato continua senza scosse. Il lavoro va molto bene per voi.

Con queste previsioni dell’oroscopo settimanale, Antonio Capitani offre una guida per affrontare la settimana dal 22 al 28 giugno 2023.