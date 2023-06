Oroscopo Branko 14 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Naturalmente generoso ed entusiasta, spesso, Ariete, hai obiettivi multipli e nobili, anche se la tua vera motivazione rimane la tua famiglia e i tuoi amici. Sarebbe bello se riuniste tutti per fare una festa questo fine settimana. Al lavoro, sarai nell’occhio del ciclone, ma questo ti dà slancio. In ogni caso, dovrai scappare al momento giusto. Vorrai cambiare le tue vecchie abitudini e cercare nuovi orizzonti. Non esitare a fare quel passo nel mondo più ampio, ma non è necessario rivedere tutto.

Toro

Qualunque cosa tu faccia oggi, Toro, potresti beneficiare gli altri e specialmente qualcuno nel bisogno. Dovresti allontanarti dalla realtà della tua vita quotidiana. Fatevi un favore e prendetevi una pausa. Ti sentirai fisicamente esausto e dovrai caricare le batterie. Mostrerai di cosa sei capace con più determinazione e fiducia in te stesso. Fai attenzione e tieni i piedi per terra con i tuoi cari. Possono sentirsi colpiti. Non perdere tempo con parole vuote.

Gemelli

Ti senti benissimo oggi, quindi cerca modi per goderti la reciproca compagnia. Non avrai problemi a concentrarti sui tuoi pensieri interiori. Cogli l’occasione per parlare con i tuoi cari. Questo è un ottimo giorno per i Gemelli per affrontare grandi lavori. Presta particolare attenzione ai dettagli tecnici. Il tuo senso di riconciliazione e comprensione farà miracoli per creare l’atmosfera che è così importante per te. Un po ‘di tatto ti permetterà di ammorbidire gli spigoli delle tue relazioni.

Cancro

Una preoccupazione per una questione legale che è stata nell’aria per troppo tempo tornerà sulla scena. Devi agire in fretta, Cancro. Potresti sentirti completamente sopraffatto alla fine della giornata, quindi sarebbe bello se ti prendessi una pausa e respirassi. Sarai confuso, il che ostacolerà la tua efficienza. Hai bisogno di pace e tranquillità per concentrarti. Gli impulsi incrollabili ti spingono a consumare amore oltre misura. L’intero cielo è blu e non c’è una nuvola in vista nella tua vita amorosa.

Leone

Nuove attività per il tempo libero ti daranno l’opportunità di prosperare. I tuoi amici saranno in prima linea. Al lavoro, trarrai vantaggio dall’allontanarti e mettere in discussione le procedure standard che regolano il tuo ambiente. La tua capacità di concentrazione ti aiuterà a finalizzare dettagli importanti. Non allontanarti dal tuo corso lasciandoti distrarre. Il tuo partner sarà più dominante del normale. Sii gentile, Leone, e lascia che la faccia franca, oggi sarebbe inutile condurre una lotta di potere.

Vergine

Oggi la tua sincerità e integrità ti permetteranno di evitare di cadere in una trappola. Qualunque cosa accada Vergine, sii te stesso. Il tuo atteggiamento verso la vita ti aiuterà ad andare d’accordo con gli altri. Sarai più ricettivo agli altri del solito e questo ti sta causando un po ‘di affaticamento nervoso. I tuoi poteri di seduzione aumentano. La tua vitalità affettuosa ti permetterà di contribuire molto alla tua relazione. Questo è il momento di andare dritto per quello che vuoi.

Bilancia

Questo giorno arriva sotto il segno della famiglia e dei gruppi. Il tuo stato emotivo guida la tua vitalità più del solito, Bilancia. Rivolgiti agli altri e cerca di comunicare. Il tuo ottimismo e la tua creatività sono in aumento. Un’immagine professionale sarà il tuo motore al lavoro oggi. Il tuo orgoglio ti farà andare avanti. Tuttavia, una storia d’amore ti causerà problemi. Non lasciare che le cose vadano fuori controllo e assicurati di mantenere la logica per superarla. Non prendere decisioni definitive.

Scorpione

Oggi avrai un atteggiamento positivo. Tuttavia, Scorpione, le persone sovraeccitate che sono intorno a te possono farti perdere la testa. Trova un posto da solo per lavorare. Non fatevi trattenere da coloro che non credono in voi. Non hai davvero bisogno della loro approvazione. Non forzare le porte che sono già aperte. Ti renderai conto che ti stavi limitando per niente. Questa bella sorpresa è solo la prima di molte a venire, in amore la tua strada è chiara.

Sagittario

Oggi puoi fare grandi passi avanti nel tuo lavoro o in qualsiasi compito tu abbia in mente. I tuoi capi e i tuoi genitori sono felici. Otterrai grandi soddisfazioni dal dedicare le tue energie ad un amico bisognoso. Aggiungerai un’aria di flirt ai tuoi scambi con gli altri e questo potrebbe portare a qualche ambiguità nella tua interpretazione. Sarai in un luogo idilliaco se accetti di giocare al gioco del tuo partner, il Sagittario. Non hai nulla da temere, acquisirai intensità appassionata e sicurezza emotiva.

Capricorno

Sembrerà quasi che tu stia cercando guai, quando il tuo bisogno di perfezione è l’unico colpevole. Non attaccare gli altri e riconoscere che errare è umano. La tua energia non conoscerà limiti, niente potrà fermarti, Capricorno! È tempo per te di pensare al tuo progresso personale e guardare al futuro con determinazione. Una relazione di fiducia potrebbe portarti più lontano di quanto pensassi. Mantieni le apparenze verso l’esterno. I tuoi pensieri privati ti porteranno molta soddisfazione.

Acquario

Ci vuole molto perché un Acquario perda la calma, ma quando ne hai avuto abbastanza, potresti volare nel tipo di rabbia per cui sei famoso. Dovresti parlare severamente a te stesso dei tuoi impulsi. Avrai anche bisogno di affrontare relazioni disordinate oggi, anche se i venti soffiano a tuo favore. Il cambiamento è nell’aria. Una telefonata o un messaggio ti capovolgono e risvegliano il tuo bisogno di pura passione. Prenditi il tempo per pensare a tutto prima di scatenare una macchina inarrestabile.

Pesci

Questa è una bella giornata per chiacchierare e godersi la reciproca compagnia. Tuttavia, Pesci, dovresti sapere che non puoi cambiare la vita con un colpo di bacchetta magica. Avrai bisogno di tempo, quindi meglio calmarsi. Devi riorganizzare la tua routine quotidiana per cercare una maggiore stabilità e uno stile di vita più equilibrato, più in linea con la tua personalità. Non è più il momento di sognare, ma di essere costruttivi e tu ne sei consapevole. Tuttavia, assicurati di non perdere di vista i tuoi demoni, che sono il fondamento stesso di ciò che vuoi costruire.