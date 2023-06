Oroscopo Branko 18 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Questo è un giorno favoloso per iniziare qualcosa di nuovo, anche se c’è un avvertimento, devi porre fine alle relazioni malsane. Non hai difficoltà ad affermarti. Tenderai a ignorare le verità materiali e le limitazioni amministrative. Sarebbe molto più utile se lo affrontassi. I tuoi ideali non sono realmente in contatto con la realtà, quindi dovrai sfruttare le tue relazioni strette per arrivarci. Non dovresti scoraggiarti, al contrario, consideralo come un’opportunità per ottenere un maggiore controllo.

Toro

Oggi è un grande giorno per iniziare qualcosa di nuovo. State realizzando i vostri piani. Segui il tuo entusiasmo perché le cose positive sono all’orizzonte. Al lavoro, verrà presentata l’opportunità di porre fine a una situazione delicata. Sta a te portarlo a termine, non lasciarlo fare. Saranno sicuramente bei momenti per la tua vita amorosa e sarai più persuasivo del solito. Il tuo bisogno di brillare spingerà il tuo partner all’azione. Lasciati andare e divertiti.

Gemelli

Le conversazioni familiari saranno positive, soprattutto se si concentrano sull’avvio di qualcosa di nuovo. Il tuo approccio informale ti permetterà di superare le preoccupazioni ed evitare gli ostacoli. Cogli l’occasione per sbarazzarti di certe abitudini che si basano su false premesse. Ci sono evidenti lacune nel modo in cui conduci la tua vita. Oggi hai un solo desiderio ed è quello di godere dei piaceri della vita. Tuttavia, il tuo partner sarà meno aperto alle tue opinioni.

Cancro

Oggi ti sentirai potente se vuoi trovare nuove idee o convincere le persone a riunirsi per iniziare qualcosa. Si raccomanda di seguire la tua intuizione e non mettere in discussione i punti di vista degli altri. Concediti delle pause durante il giorno. Devi fare un passo indietro per ottenere la calma. In amore, sarai più emotivo del solito. In effetti, il tuo comportamento potrebbe portare ad alti e bassi. Sta a te controllare queste tendenze pensando molto attentamente.

Leone

Se hai pensato a nuove idee per fare soldi o esplorare un nuovo lavoro, questo è un buon giorno per farlo. Sii paziente e intelligente. I tuoi potenziali orizzonti di carriera si stanno ampliando. La tua tenacia ti permetterà di eccellere. Concentrati sull’essenziale e sarà più facile. Fai sapere alla persona che ami che sei iper-concentrato in questo momento e non hai nulla da temere. La comunicazione consapevole farà molto per appianare eventuali punti difficili all’interno della tua connessione amorevole.

Vergine

Questa sarà una giornata incantevole, che rivelerà il tuo fascino discreto e le tue meravigliose qualità. Un’opportunità inaspettata o un incontro fortunato potrebbero cambiare i tuoi piani. La vita sarà meravigliosa e questo sarà più evidente se rilasserai le tue ansie naturali e semplicemente ti divertirai ad essere te stesso. Avrai l’opportunità di correggere qualcosa di sbagliato che hai fatto a qualcuno vicino a te. Può anche essere un giorno perfetto per concludere un affare, una vendita o un acquisto importante.

Bilancia

La luna influenzerà i tuoi riflessi e ti incoraggerà a considerare lucidamente la tua situazione. Inoltre, non dovresti esagerare le cose o arrivare al punto di isolarti. Le relazioni con gli altri non sono teoriche. Devi mantenere le tue amicizie, una e-mail o una telefonata è sufficiente. Se ti trovi in una situazione imbarazzante con il tuo partner, arrivare a una soluzione richiederà più che trovare un accordo intellettuale. Quando il tuo cuore emotivo si allinea con quello del tuo partner, un nuovo capitolo di pace e armonia darà un bagliore appassionato alla tua connessione amorevole.

Scorpione

Per quanto riguarda la tua forma fisica, vacci piano. Per quanto riguarda le tue emozioni, fidati dei tuoi migliori amici. Al lavoro, esamina i più piccoli dettagli. Sul fronte familiare, riordina gli armadi e fai i tuoi conti. Intuizione e lucidità saranno le tue migliori risorse. Nella tua vita amorosa, la tua mente è sovraeccitata e ti spinge a cercare tutti i tipi di eccessi sensuali. La tua capacità di discernimento diminuisce. Non prendere decisioni importanti che coinvolgono i tuoi sentimenti oggi.

Sagittario

C’è tensione nelle relazioni intorno a te. Sii obiettivo e non farti coinvolgere. Spiega più chiaramente cosa intendi. La tenerezza e la capacità di discutere le cose sono i tuoi punti di forza. Non sederti pigramente, non ti porterà da nessuna parte. Al lavoro, non è il momento migliore per essere rigidi. Le tue spiegazioni possono essere fonte di confusione. Devi sviluppare meglio i tuoi argomenti. Le inevitabili rivalità ti renderanno consapevole del tuo valore senza falsa modestia.

Capricorno

Questo è un ottimo giorno per fare piani a lungo termine su editoria, istruzione superiore, viaggi o qualsiasi cosa relativa a questioni legali o mediche. Ti sentirai più a tuo agio in compagnia ed è il momento di prenderti cura della tua relazione nel modo giusto. Le tue emozioni sono calmanti e calmanti. Scaccherai via i dubbi che ancora ti infastidivano la scorsa settimana. Questo è un momento eccellente per firmare contratti e accordi a lungo termine. Oggi la fortuna sarà ancora lì.

Acquario

Oggi sarà necessario per voi riesaminare alcune cose. Vorrai fare un grande passo indietro ed è la cosa giusta da fare. Assicurati di darti questo spazio. Stai facendo troppo per gli altri. Hai bisogno di un cambiamento, in particolare di un nuovo ambiente, per fuggire quando tutto è stato detto e fatto. Fallo ora prima di sentirti completamente saturo. Il vostro desiderio di progresso e autorealizzazione sarà al centro della scena. Porterai il tuo partner con te. Non avrai difficoltà a ipnotizzare la tua preda.

Pesci

Questo è un grande giorno per unirsi ad altre persone, formare una partnership, accettare di iniziare qualcosa di nuovo o intraprendere un nuovo corso con qualcuno. Riacquisterai il tuo ottimismo una volta presa una decisione chiara, quindi smetti di rimandare. Metti le tue aspettative in una prospettiva reale. La tua sicurezza emotiva sarà la tua massima priorità quando si tratta della tua vita amorosa. Sarà importante che tu diventi indispensabile agli occhi del tuo partner e lei ti darà il riconoscimento che ti aspetti.