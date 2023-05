Oroscopo Branko 22 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Se sei single, questo giorno è presentato con i migliori auspici. Ariete, potresti correre il rischio di scoprire un / un vicino / o che non conoscevi e che ti farà una grande impressione. Chiacchiererai con lei / lui abbastanza a lungo sul marciapiede o sulla tromba delle scale per renderti conto che qualcosa sta per accadere tra di voi. Lascerai questo incontro con gli occhi pieni di stelle. Quindi dovresti assaporare questo momento e provare a vedere di nuovo questo sconosciuto / adorabile / affascinante.

Toro

In questo giorno alcune delle tue attività potrebbero costringerti a stare lontano da casa. Toro, potresti essere invitato a un seminario sull’educazione o su un argomento che ti appassiona. È molto probabile che incontrerai persone che già conosci e apprezzi particolarmente. Nel programma della giornata potrebbero esserci intense discussioni su concetti filosofici. Se sei single, potresti avere un incontro molto interessante.

Gemelli

Oggi è il giorno perfetto per i Gemelli per iniziare un progetto personale e pensare a cosa si aspettano dal futuro. Non è che ti rendi conto di alcune cose ora, ma che ti apri a nuove, desideri che stanno ancora venendo a galla. Non dovresti aspettare che qualcuno ti contatti. Dovresti avere fiducia in te stesso e andare avanti. È giunto il momento per voi di mettere in discussione alcuni dei vostri successi.

Cancro

Potresti dover parlare con il cuore in mano a una persona cara oggi. Cancro, non ti piace la bruschezza, ma la verità viene raramente detta con panni caldi. Potrebbe essere necessario parlare con il tuo partner della tua relazione. Oppure è il momento di avere una conversazione con i tuoi genitori su alcune scelte di vita che hai tenuto segrete fino ad ora. Anche se provi una certa apprensione, ti sentirai a tuo agio una volta che avrai parlato.

Leone

Molte persone vorranno sedersi al tuo tavolo oggi. Leo, sai di essere un ospite eccezionale, in grado di far sentire i tuoi ospiti molto a proprio agio mentre preparano autentiche prelibatezze. Le amicizie saranno forgiate intorno al pranzo o alla cena. Potresti essere in grado di conquistare qualcuno che metterà piede nella porta per iniziare una nuova fase della tua carriera professionale. Il tuo ottimismo e il tuo dinamismo delizieranno le persone intorno a te.

Vergine

Oggi ci sarà un forte aumento delle temperature. Vergine, è possibile che il tuo cuore stia correndo e che gli appetiti che sono latenti vogliano svegliarsi. Il fortunato della tua insonnia potrebbe non essere insensibile a loro. Se sei single, il nuovo / o vicino / o uno / un collega / o non ti lascerà indifferente. Dovresti essere coraggioso perché non te ne pentirai.

Bilancia

I tuoi sentimenti sono di solito molto forti, ma non sempre li esprimi correttamente. Bilancia, quando ami qualcuno, vuoi che il tuo partner ti ami allo stesso modo. Ma oggi dovresti stare attento e cercare di controllare la tua impulsività, altrimenti potresti ferire la tua dolce metà. Non parlare di un amore troppo esclusivo e controlla il tuo desiderio di essere possessivo. Sarai sorpreso di quanto puoi ottenere con tenerezza.

Scorpione

Oggi le questioni familiari ti preoccuperanno molto. Scorpione, dovresti parlare dal cuore e dire ai tuoi cari quanto tieni a loro. In generale, sei riservato sui tuoi sentimenti. Non fare sforzi insormontabili, sarebbe meglio approfittare di ciò che hai costruito. Raccogli i frutti che hai seminato duramente nei giorni e negli anni passati. Dovresti fermarti ed essere orgoglioso di ciò che hai fatto.

Sagittario

Molto probabilmente, oggi dovrai aiutare qualcuno vicino a te. Potrebbe essere qualcuno molto giovane, anche uno dei tuoi figli. E il minimo che si possa dire è che prenderai molto sul serio la tua missione. E, Sagittario, farai molto bene, perché per questo giovane il tuo consiglio sarà della massima importanza. Così è il semplice fatto che gli dai il tuo tempo e presti attenzione ad esso. Avrai una sensazione estremamente gratificante.

Capricorno

Oggi dovresti condividere i tuoi sentimenti con le persone intorno a te. Capricorno, le tue emozioni saranno più stabili del solito, quindi dovresti aprirti e parlare dal cuore. Ma dovresti anche ascoltare perché imparerai cose che ti saranno molto utili in futuro. Quindi fai attenzione ai dialoghi. Non perdere di vista la realtà, ma non privarti di qualche piccola escursione nel tuo giardino segreto. Segui le tue emozioni e fidati del tuo cuore.

Acquario

Sicuramente ti sentirai molto felice di trascorrere più tempo con il tuo partner romantico. Ecco perché oggi dovresti cercare di riservare almeno qualche ora e solo per lei. Acquario, se hai lavorato molto ultimamente, è giunto il momento per te di dedicarti ora alla tua vita affettiva. Dovreste andare al cinema o cucinare una buona cena, insomma, stasera dovreste rilassarvi entrambi insieme.

Pesci

I tempi sono maturi per il cambiamento. Le tue emozioni sono leggere e lasciano la tua mente libera di vagare accanto ai tuoi molti pensieri. Pesci, dovresti lasciarti trasportare da un sogno e anche fare piani per la tua vita amorosa. Dovresti anche rafforzare il tuo rapporto con le persone intorno a te. Inizia progetti per liberare la tua fantasia e la tua immaginazione, perché stai certo che lo raggiungerai abbastanza bene.