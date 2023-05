Oroscopo Branko 25 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

I tuoi pensieri saranno carichi di emozioni oggi. E puoi usarli a tuo vantaggio. Ariete, sai molte cose e non avrai paura di raccontare storie lunghe e belle alle persone che ti circondano, solo per divertimento. Le tue capacità di narrazione e le tue abilità comiche ti porteranno molto lontano. Il tuo pubblico non sarà in grado di distogliere gli occhi da te, quindi divertiti.

Toro

Oggi dovresti mettere da parte le preoccupazioni e rilassarti un po ‘. Per ora, Toro, dovresti uscire, incontrare gli amici o pianificare una divertente serata in famiglia. Impara a vivere il momento e goditi appieno la felicità che, a volte per errore, tendi a considerare come un dovere. Dovresti dedicare il tuo tempo libero a trascorrere del tempo con le persone che ami. È un giorno ideale per vivere l’amore e l’amicizia con intensità.

Gemelli

Oggi dovresti atterrare e iscriverti a un piccolo viaggio intorno al pianeta Terra. Gemelli, ti poni troppe domande e, inoltre, cerchi di decifrare le reazioni del tuo partner a questa o quella situazione. Nonostante questo, lo metti continuamente alla prova. Potresti chiederti se fallirà o supererà l’esame con successo. Dovresti rilassarti e lasciarti guidare dai tuoi sentimenti, e per continuare a mantenere la tua sanità mentale, evitare di setacciare tutti i tuoi difetti.

Cancro

In questo momento potresti dire che la tua vita amorosa è piuttosto in salita. Cancro, ti senti sempre meglio con te stesso e hai sete di uscite romantiche. In breve, pretendi molto di più di quello che ti offre la tua vita di coppia. E se lei non fa lo stesso, potresti anche considerare di cercare un partner sentimentale che ti porti più fantasia e immaginazione.

Leone

Per tutta la giornata il romanticismo sarà al centro dell’attenzione dell’agenda di tutti i Leoni. Un ritorno alla calma o semplicemente il fatto di portare con più serenità il rapporto con il proprio partner assicura felicità e ritrovata realizzazione. Devi uscire dal tuo guscio e non aver paura di mostrare la tua sensibilità. Puoi essere sicuro che la tua tenerezza sarà molto apprezzata.

Vergine

Oggi potresti essere tentato di trascorrere una notte da solo con il tuo partner. Una cena solo per voi due, durante la quale potrete discutere di tutti i vostri progetti per il futuro. Se non vivete ancora insieme, tanto vale fare il grande passo. Se sei già installato in una vita solida come coppia, sarà una questione, di nuovo, di decisioni importanti. Vergine, questa discussione intima ti farà vedere il futuro roseo.

Bilancia

Durante il giorno dovresti premere delicatamente sull’acceleratore. Per ora, dovresti dare una buona vacanza alle tue cellule grigie e, per inciso, rilassare i nervi. Bilancia, dovresti favorire la contemplazione rispetto all’azione e, per una volta, lasciarti guidare dalla tenerezza del tuo partner. Per un giorno, solo un giorno, dovresti dimenticare il tuo leggendario dinamismo e lasciarti trasportare dalla dolcezza del momento.

Scorpione

In questo giorno e giorno, i tuoi genitori potrebbero essere al centro dei tuoi pensieri. Inoltre, è un buon momento per uscire a cena con loro e anche per condividere le ultime notizie da tutta la famiglia. Almeno, Scorpione, considera di chiamarli al telefono se vivono troppo lontano. Sicuramente in questo momento gli manchi, quindi almeno salutali. Non esitate a raccontare loro di voi, delle vostre attività. Questo li rassicura sempre.

Sagittario

Durante il giorno ti sentirai molto dinamico, audace e creativo. Sagittario, potresti lanciare un progetto che attirerà la tua immaginazione, come la creazione di un nuovo logo per la tua azienda o un sito web. Dovresti liberare la tua creatività, finalizzare o realizzare i tuoi desideri. Ma soprattutto, sfrutta quei talenti nascosti che non sempre osi rivelare al grande pubblico.

Capricorno

È possibile che durante il giorno si sia assediati da immagini del passato. Capricorno, penserai a qualcuno che hai incontrato qualche anno fa. Forse è nostalgia. E forse hai ancora qualche sentimento per quella persona dentro di te. Se pensi che questa questione non sia completamente risolta nella tua mente, torna in contatto. Una piccola lettera amichevole o e-mail potrebbe essere sufficiente.

Acquario

Durante il giorno potresti avere la spiacevole sensazione che la tua vita amorosa stia sfuggendo di mano. Acquario, il tuo partner potrebbe dire o fare qualcosa che ti sembra sospetto. Forse non sei a quel punto in questo momento. Dovresti essere consapevole di ciò che sta accadendo nella tua relazione, ma dovresti prenderti il tempo per pensarci e minimizzarlo, perché la posta in gioco è alta.

Pesci

Oggi dovresti intraprendere percorsi esistenziali più intellettuali del solito. Per ora, Pesci, dovresti esplorare le parti più riflessive del tuo ego. Inoltre, dovresti approfondire le discussioni filosofiche o religiose e immergerti in profondità nei campi che ti interessano. Quindi devi coltivare la tua mente. Le tue emozioni provengono da un punto molto alto e hai un ampio campo per sfruttarle.