Oroscopo Branko 29 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Apparirai indiscreto alle altre persone. Ariete, non è sempre necessario sapere tutto. La tentazione di incolpare gli altri per i tuoi errori sarà grande. Concentrati sul tuo futuro. Non lasciarti scoraggiare dalle forti personalità di alcune persone. Anche voi avete i vostri punti di forza. La tua vita amorosa è caotica e imprevedibile. Non sei molto bravo a sopportare restrizioni e limitazioni pratiche. Ora è il momento per te di allontanarti dalla routine quotidiana.

Toro

Oggi vi sentirete benevoli verso gli altri, specialmente verso i meno fortunati. Il telefono non smette di squillare e i contatti stanno andando bene. Non esitate a negoziare e guardare i dettagli. Dovrai lasciare andare le tue idee fisse se vuoi riguadagnare slancio e aggiornare le tue idee. L’aria fresca è essenziale. Il Toro sarà di buon umore e pronto a partire bene. Lasciandoti alle spalle i risentimenti del passato, imparerai di più sugli altri e su come abbassare la guardia.

Gemelli

Le interazioni con gli altri saranno amichevoli, specialmente al mattino. Le opportunità di viaggio, così come qualcosa di favorevole legato ai media, alla medicina e alla legge, possono aiutarti, Gemelli. Stai diventando più intraprendente. Non guardare te stesso dall’alto in basso, quello che stai pensando è giusto. I vecchi ricordi riaffiorano. Devi accettare i tuoi rimpianti se vuoi superarli. Se accetti questa sfida, sarai in grado di perfezionare la tua vita amorosa nella giusta direzione.

Cancro

Un immenso bisogno di agire ti spinge a prendere decisioni affrettate. Sii obiettivo nelle tue scelte e pensa prima di decidere. Ad alcuni Cancer verrà offerto un lavoro che ti permetterà di specializzarti. Non perdere questa occasione. In amore, sarai più rilassato e sentirai la tensione proveniente dall’interno. Questo ti mostrerà che le domande che ti sei posto stanno iniziando a dare i loro frutti e questo è solo l’inizio.

Leone

Oggi siete pieni di grandi speranze per qualcosa che espanderà il vostro mondo e vi preparerà per il futuro. Sembra piuttosto ambizioso, ma è così che ti senti. Gli amici sono di supporto. Qualcuno più anziano o forse una figura autoritaria ti aiuterà. Leone, sei preso in un vortice di passione che ti incita ad esplorare tutti i tipi di eccessi sensuali. Fai attenzione alle fantasie passeggere e non scendere a compromessi. È meglio sfruttare al massimo la tranquillità del momento.

Vergine

Questo è un buon giorno per prendere decisioni relative al denaro, in particolare su eredità, tasse, debiti e proprietà condivise. Starai attento e non trascurerai nulla. Ti senti molto più sicuro e più a tuo agio in pubblico e quando esprimi te stesso. Entrerai in una nuova fase, in cui le tue relazioni strette ti porteranno la più grande soddisfazione. Sarai davvero ispirato a fare una fuga romantica. Esci dalla tua routine quotidiana e vai a incontrare nuove persone. Le tue attività per il tempo libero saranno legate alla tua vita amorosa.

Bilancia

Oggi i rapporti con gli altri sono cordiali e ottimisti. Ti preoccupi di loro e loro si preoccupano di te. Tuttavia, è necessario aggiornare le idee. Sareste molto più felici se affrontaste razionalmente le questioni che vi riguardano. È ora di cacciarli. Ti lascerai trasportare dai nervi e questo potrebbe ferire il tuo partner. Bilancia, incanala le tue emozioni in aree in cui sai che non commetterai errori.

Scorpione

Oggi è un giorno di lavoro pratico e produttivo. Per cominciare, trovi facile lavorare con altre persone, specialmente in un gruppo, perché ti sosterranno e collaboreranno con te. Scorpione, le alleanze favorevoli stanno diventando una possibilità, quindi guarda oltre le apparenze. Rimarrai sorpreso. Oggi getterai le basi positive per la tua vita amorosa o le modificherai. Ora è il momento di porre domande serie al tuo partner e rivelare ciò che non hai osato dire loro prima. Qualunque cosa tu faccia, non tirarti indietro.

Sagittario

Questo è un buon giorno per promuovere le relazioni con gli altri. Ti senti affettuoso con i bambini e sei ben consapevole del fatto che nella vita dai quello che ottieni. Ma attenzione perché oggi vi sentite troppo generosi, il che potrebbe portarvi a fare spese sconsiderate, non esagerate. Sagittario, la tua maturità emotiva sta attraversando un periodo di crescita accelerata. Questo può farti sentire solo o rifiutato, ma non è oggettivo. Sii te stesso senza preoccuparti di chi ti giudica.

Capricorno

Stai acquisendo una prospettiva più ampia del mondo e, di conseguenza, troverai difficile sopportare persone di mentalità ristretta. Davvero Capricorno, potresti usare un po ‘di tempo per respirare e risolvere le cose, perché sei stanco, non negarlo. Senti il bisogno di elaborare molti dettagli pratici. La tua energia mentale è adeguata per farlo. Ora è il momento per voi di raddoppiare i vostri sforzi. Se qualcuno ti deve dei soldi, mettiti in contatto oggi.

Acquario

Poiché oggi hai uno stato d’animo positivo, Acquario, puoi praticare un’antica verità: ciò che viene dato, in qualche modo ti ritorna. Amici e gruppi ti sostengono oggi e ti restituiranno i favori che hai fatto loro. Sei in ottima forma, nonostante tu sia sempre più emotivo, il che ti fa comportare in modo sfrenato, ma questi eccessi ti fanno sentire più ottimista. Puoi contare sui tuoi sentimenti per ripristinare l’armonia nella tua relazione e avere conversazioni pacifiche.

Pesci

Oggi potresti fare osservazioni ciniche, ma starai attento a non offendere nessuno. Sei in sintonia con ciò che ti circonda e non ci sono ostacoli in vista, poiché avrai un approccio più equilibrato. Questo ti darà forza. Lascia germogliare la tua creatività, perché sarai molto fortunato con essa. Questa è una giornata molto soddisfacente sul fronte umano ed emotivo. Si potrebbe aggiungere una dimensione nuova e molto vantaggiosa. Il dialogo è la strada da percorrere, quindi non farlo da solo, Pesci.