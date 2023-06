Oroscopo Branko 30 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Hai una giornata frenetica davanti a te. Allaccia le cinture, perché ci sarà un forte scuotimento. Azione, emozione e amore, tutti gli ingredienti sono lì per rendere questa giornata indimenticabile, anche se forse troppo commossa per i vostri gusti. Non preoccuparti, potresti sudare freddo, ma tutto dovrebbe finire con un lieto fine e in buona e dovuta forma. Anche se a volte hai l’impressione di essere un eroe tuo malgrado.

Toro

Per tutta la giornata di oggi potrebbe essere che la tua visione del mondo sia in procinto di cambiare. Inoltre, la tua opinione sulle cose diventa più acuta e senti il bisogno di vedere oltre l’orizzonte. Questa sete e questo appetito sono vere ricchezze e vi sbagliereste molto se non permetteste loro di esprimersi. Prenditi il tempo per considerare diversi mezzi per soddisfare i tuoi desideri di cambiamento ed evoluzione. Pensa che non dovrai pentirtene.

Gemelli

Anche se ti senti orgoglioso della tua enorme pazienza, questa virtù non sarà una delle più facili da vivere durante questa giornata. Sentirai di aver raddoppiato in quattro per arrivare dove sei e sentirai di aver raggiunto un punto di non ritorno. Lascia che il sovraccarico di emozioni che ti agita esploda. Non costringerti costantemente ad agire delicatamente. Se bruci dentro, spegni le fiamme all’aperto.

Cancro

Potresti attraversare un periodo in cui metti in discussione tutto. Potresti essere stanco della vita che conduci in questo momento e avere un diffuso bisogno di cambiamento. Ma non sei sicuro da dove cominciare. Cerca di farlo partendo dai tuoi desideri e dai tuoi bisogni, per poi trasformarli in obiettivi specifici e concreti. Datti i mezzi realistici e le scadenze per raggiungerli. Questo processo può essere molto produttivo.

Leone

La cosa migliore sarebbe che oggi hai fatto un passo indietro e sei rimasto sullo sfondo. Non partecipate a guerre che non vi riguardano. Se ti schiererai dalla parte di qualcuno, ti farai dei nemici. Fai uno sforzo per alleviare le situazioni caotiche. Lasciate che le vostre arti diplomatiche lavorino e risveglino il vostro amore per la pace. Dovresti rimanere ai margini del campo di battaglia, ma in completa neutralità, altrimenti potresti peggiorare le cose.

Vergine

È molto chiaro che non puoi essere giudice e parte. Oggi potrebbe esserti chiesto il tuo parere su una questione che ti riguarda personalmente, data la portata dei tuoi sentimenti nei confronti di alcune delle persone coinvolte. Sarete tentati di prendere posizione e partecipare attivamente a questa discussione. Resta sintonizzato, ma se senti di non poter essere obiettivo, fatti da parte e non complicare ulteriormente la situazione.

Bilancia

Oggi le tue emozioni saranno incontrollabili e saranno esposte ai capricci del caso. A volte vuoi che tutti sappiano come ti senti e poi sei pronto ad agire senza pensare, solo per farti notare. Sei quasi come un bambino capriccioso che fa di tutto per attirare l’attenzione di sua madre. Ma d’altra parte, non vuoi essere visto come un elemento dirompente del gruppo. Quindi non andare dove nessuno ti chiama.

Scorpione

Questo potrebbe essere un giorno meraviglioso per te. La fortuna ti sorride e ti guida ad ogni passo che fai. La sensazione di fiducia e buon umore ti fanno sembrare splendente. La vostra gioia di vivere è alimentata dall’amore e dalla tenerezza che provate per i vostri cari. Rimarrai piacevolmente sorpreso dal modo toccante in cui hanno scelto di dirti quanto apprezzano la tua presenza e il tuo amore. Lasciatevi coccolare.

Sagittario

Continui a sorridere, anche se oggi hai difficoltà a farti capire. Hai la sensazione che qualcuno stia osservando ogni tua mossa e stia anche guardando alle tue spalle tutto ciò che fai. Hai l’impressione di trovarti di fronte a un insegnante che ti giudica duramente. Non lasciatevi intimidire da coloro che si danno molte arie. Hai lo stesso diritto di esprimerti come chiunque altro. Anche se non sei uno qualsiasi.

Capricorno

Oggi potresti avere l’opportunità di esprimere le tue idee e opinioni con grande libertà. Approfitta dell’opportunità che ti si presenta, ma non essere irregolare o dare un’immagine di fragilità. Cerca di mantenere la tua gentilezza e la tua naturale simpatia. E alla fine, accetta l’idea di condividere e confrontare le tue opinioni con quelle degli altri, piuttosto che volerle imporre a tutti i costi. Pensa che in questo modo ti considereranno e ti apprezzeranno di più

Acquario

Il tuo intuito è oggi uno dei tuoi grandi punti di forza. Casualmente, potresti avere visioni che senza dubbio si manifesteranno durante il giorno. Presta attenzione alle tue intuizioni su diverse situazioni o persone. Se hai una prima impressione negativa o positiva quando vieni presentato a qualcuno, dì a te stesso che sarà sicuramente fondata su qualcosa. Dovresti scrivere questi pensieri che ti vengono per tenerli come riferimento. Questo ti darà l’opportunità di verificarne l’accuratezza.

Pesci

Oggi si potrebbe ben vivere un momento molto raro e, allo stesso tempo, molto piacevole. Potrebbe essere un incontro con un amico buono, molto vicino o futuro. Per puro caso, incontrerai questa persona e ti renderai conto, man mano che procedi, che sei esattamente sulla stessa lunghezza d’onda. Questo ti darà una sensazione deliziosa e sensibile. Non sprecare una briciola di questi momenti, perché passano troppo in fretta.