Oroscopo Branko domani 1 aprile 2023: gli astri al top Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi: Non nasconderti dietro una maschera, mostrati come sei e vedrai che le cose miglioreranno. Esprimi la tua opinione solo quando ti viene chiesto. Amore: cerca di trascendere il fisico e raggiungere la comprensione intellettuale e sentimentale con il tuo partner. Giornata speciale per il dialogo. Ricchezza: a volte non è importante la quantità di lavoro che svolgi, ma l’immagine che dai ai tuoi superiori. Mostrati un vincitore. Benessere: condividi le tue gioie con chi ti circonda senza chiedere alcun compenso. Questo ti circonderà di positività e porterà armonia e pace nella tua vita.Oggi potresti sentirti come se fossi in fuga in un modo o nell’altro oggi, Leone. Può anche sembrare che qualcuno ti stia inseguendo. Ti stanno alle calcagna e stai facendo tutto ciò che è in tuo potere per rimanere un passo avanti. Abbi fiducia in te stesso. Realizzerai tutto ciò che devi fare e finirai comunque davanti al gruppo. C’è una grande quantità di alta energia in arrivo.

Vergine

Oggi: devi prendere il tuo lavoro con affetto, solo così otterrai la dedizione e lo sforzo per brillare in esso come lo desideri. Amore: Giorno di strane idee. Rimarrai perplesso da alcuni commenti che sentirai dal tuo partner, mantieni una mente aperta. Ricchezza: il tuo capo non avrà una buona giornata oggi. Fai molta attenzione ai commenti che fai davanti a lui e ai tuoi colleghi di lavoro. Benessere: goditi i tuoi momenti di successo. La piacevole sensazione che si dà nella concrezione dei traguardi è il carburante per raggiungere i prossimi.Ogni giorno è un nuovo inizio e una nuova possibilità, Vergine. Non arrabbiarti o arrabbiarti per eventi passati. Non soffermarti su cose che non puoi cambiare. Tutta la tua vita può cambiare in un giorno, quindi inizia ogni mattina con una prospettiva positiva. Mentre ti lavi la faccia al mattino, pensalo come un rinnovamento. Pulisci i detriti di ieri mentre accogli la freschezza di un nuovo giorno.

Bilancia

Oggi: una nuvola di contraddizioni e conflitti oscurerà la tua giornata. Il fatto che il sole risplenda per te oggi dipenderà dalla tua guida. Amore: dovrai dare una mano al tuo partner con il suo lavoro poiché sarà sopraffatto. Non discutere di cose che non conosci. Ricchezza: arrivi con una serie vincente inarrestabile, poiché ogni progetto che inizi è un successo. Ma non fidarti di te stesso e non lasciare questioni in sospeso. Benessere: non aspettarti che tutti affrontino le responsabilità nello stesso modo in cui lo fai tu. Ognuno organizza i propri tempi a modo suo.Oggi sei incline a entrare e uscire dalla sincronia con le persone, Bilancia. All’inizio può sembrare abbastanza naturale e facile essere nella tua situazione, poi il minuto dopo ti senti solo ea disagio. Comprendi che va bene avere due sentimenti contrastanti allo stesso tempo. Impara a relazionarti e ad abbracciare entrambi gli stati d’animo. Riconoscili come parti importanti della tua personalità.

Scorpione

Oggi: forse oggi hai problemi emotivi. Devi meditare e riflettere prima di prendere decisioni, non agire in modo impulsivo. Amore: In amore vi identificherete più con atteggiamenti prudenti che con atteggiamenti folli, ma loro sapranno comunque capire la vostra serietà. Ricchezza: avrai un colpo di fortuna economicamente. Inoltre, la tua intelligenza e il tuo talento ti avvantaggeranno in termini di investimenti. Benessere: tutti gli alimenti che contengono carboidrati sono generalmente appetitosi, ma il tuo stato fisico indica che non dovresti consumarli.Potresti sentirti come se fossi l’unico a cogliere le sfumature delle conversazioni e delle azioni intorno a te, Scorpione. La tua reazione alle cose è molto probabilmente abbastanza forte e avrà un impatto molto maggiore su di te ora. Usa questo giorno per cambiare le cose. È ora che tu crei scalpore. Sii più dinamico e diretto verso l’esterno in modo da avere la possibilità di rilasciare parte di quell’energia interiore.