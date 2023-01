Oroscopo Branko domani 1 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

La settimana è iniziata con uno stato d’animo esuberante, ma oggi andrà meglio, le cose saranno più facili per te e i risultati saranno raggiunti più facilmente o percepiti in modo più chiaro. Indubbiamente, ti aspetta una giornata favorevole in materia lavorativa e sociale, e sarai anche ottimista e incoraggiato.

Toro

Oggi ti muoverai con molta prudenza quando si tratta di lavoro e finanze, e penserai a tutto prima di fare qualsiasi passo. Anche se, d’altra parte, tutto indica che la giornata trascorrerà in modo favorevole, costruttivo e fruttuoso, forse non hai bisogno di prendere tante precauzioni, niente ti minaccerà.

Gemelli

Fai attenzione a non fidarti troppo dei tuoi amici. Sai meglio di chiunque stabilire relazioni sociali e ti muovi come un pesce nell’acqua tra la gente. Hai molti conoscenti, ma davvero pochi amici, quindi devi agire con prudenza e non dare troppa fiducia a qualcuno che non conosci se lo merita davvero.

Cancro

Ci sono momenti in cui sei estremamente attivo e combatti come un cinghiale per cose che in realtà hanno poca o nessuna importanza, mentre tendi a essere passivo o addirittura a evitare quelle cose che sono veramente importanti o serie. Ora è il momento di cambiare, riceverai aiuto.

Leone

Una delle persone che ami di più oggi ti regalerà una grande gioia, forse il tuo partner o un figlio, qualcosa che non ti aspetti e per questo ti renderà ancora più felice. E se ciò accadesse nel tuo lavoro, si tratterebbe di ottenere qualcosa che volevi da un punto di vista molto personale, la verità è che qualcosa di felice sta arrivando nella tua vita.

Vergine

Devi rompere con un passato legato alla tua vita intima, solo così troverai la pace e vincerai il futuro. Devi lasciarti alle spalle esperienze dolorose perché il momento di andare avanti e affrontare nuove opportunità per essere felice si avvicina sempre di più. Qualcosa sta morendo in te o nel tuo destino, ma sarà per il meglio.

Bilancia

A volte emozioni o sentimenti negativi o malinconici prendono il sopravvento su di te, anche se non c’è una ragione chiara per questo, e oggi sarà uno di quei giorni perché ti verranno in mente ricordi dolorosi del passato. Tuttavia, devi uscire da questo ciclo distruttivo perché ti stanno arrivando nuove opportunità.

Scorpione

Tutti i transiti planetari indicano che siete in un buon momento e i vostri sforzi daranno i frutti che vi aspettate e anche più di quanto vi aspettate, soprattutto in ambito lavorativo e materiale, ma senza escludere anche altri ambiti più intimi e personali. Oggi avrete una giornata abbastanza positiva, anche se ricca di tensioni.

Sagittario

La giornata inizierà per te con molta tensione, avrai la sensazione di navigare controvento. Tuttavia, tutto cambierà radicalmente in meglio man mano che la giornata avanza fino a quando finalmente ti ritroverai con un successo significativo o una grande gioia legata al denaro o ad altre questioni di natura materiale.

Capricorno

La vita ti renderà giustizia, ieri l’abbiamo già visto e oggi dobbiamo insistere, soprattutto perché otterrai cose per le quali hai lottato a lungo e hai dovuto fare dolorosi sacrifici. Per molto tempo hai seminato, e talvolta lo hai fatto nelle peggiori condizioni, ora è tempo di raccogliere.

Acquario

Oggi vi aspetta una giornata particolarmente felice e proficua, molto diversa dagli ultimi giorni che hanno avuto grandi chiaroscuri. Ma tu sei diverso e anche il tuo destino di solito è diverso, se prima credevi che la vita ti avesse messo alle strette, ora vedrai come trovi una situazione molto più favorevole e il destino esaudisce i tuoi desideri.

Pesci

Devi comportarti con prudenza al lavoro, negli affari e in quelle altre questioni banali che devi affrontare. Non fidarti troppo che tutto sembra andare bene perché sei circondato da pericoli o nemici che non hai in vista, ma se oggi pensi più volte alle cose prima di farle, alla fine avrai una grande soddisfazione giorno.