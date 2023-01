Oroscopo Branko domani 1 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 1 febbraio Sagittario

È imperativo che tu sia coinvolto nella conoscenza dell’esoterismo. Un grande potere divinatorio si risveglia in te che se lo lavori correttamente avrai successo nella vita. Le opere di beneficenza chiariranno il tuo karma. L’aiuto che puoi fornire agli altri si moltiplicherà in benedizioni. Chiave del giorno: Illusione. Numeri fortunati 2, 31, 40.

Oroscopo Branko 1 febbraio Capricorno

Scegli i tuoi pensieri in modo che siano positivi. Lasciati alle spalle tutte le limitazioni in modo da poter andare avanti liberamente e senza battute d’arresto. La visualizzazione creativa è la tecnica di usare la tua mente per creare prima ciò che vuoi nella vita. Presta attenzione alla tua voce interiore. Chiave del giorno: Serenità. Numeri fortunati 9, 13, 44.

Oroscopo Branko 1 febbraio Acquario

Recuperi la tua salute fisica ed emotiva. Sviluppi una maggiore resistenza alle malattie o ai problemi fisici che ti affliggono. Lo spirituale gioca un ruolo importante nella tua vita. Attiva la tua mente psichica e tu stesso rimarrai stupito dalle tue abilità nascoste. Chiave del giorno: Competenze. Numeri fortunati 11, 37, 55.

Oroscopo Branko 1 febbraio Pesci

La tua vita sarà molto attiva. Cogli l’opportunità di entrare in contatto con persone che possono fornire supporto e collegamenti per il tuo lavoro. Riconosceranno i tuoi talenti e vedrai che i tuoi sacrifici non sono stati vani. Qualsiasi investimento che farai sarà redditizio, sia nel settore immobiliare che in altro. Chiave del giorno: Piedi per terra. Numeri fortunati: 10, 21, 43.