Oroscopo Branko domani 1 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Problemi o cattive notizie relative alla famiglia e alla casa che influenzeranno o condizioneranno altri aspetti della tua vita, come il lavoro e gli affari mondani. In ogni caso il pomeriggio sarà migliore o più piacevole della mattinata e scoprirete che la situazione non era così grave come sembrava. Il destino ti aiuterà.

Toro

Oggi sarai circondato da un ambiente teso e da molte tensioni, soprattutto nel tuo lavoro. E se ti fosse possibile, ti farebbe comodo stare un po’ in disparte, lasciare che gli altri prendano l’iniziativa e si scontrino con i problemi. Devi essere molto abile, perché essere nei primi piani non è sempre il massimo.

Gemelli

Avrai una giornata costruttiva e fortunata, anche se la mattina sarà molto stressante e te ne accorgerai di più nel pomeriggio. Le cose torneranno a funzionare bene per te e ritroverai la strada del successo e le persone che ti aiuteranno in quel viaggio. Buona fortuna nelle attività intellettuali e nelle comunicazioni.

Cancro

Questo sarà un giorno fortunato per te, personalmente felice e favorevole per il tuo lavoro o per i tuoi affari materiali. Al mattino cadrai più facilmente nella malinconia o in una grande introversione, ma tutto cambierà con l’avanzare della giornata, e nel pomeriggio o nelle ultime ore vivrai i momenti migliori. Gioie familiari.