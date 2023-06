Oroscopo Branko domani 1 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Fortuna o opportunità in questioni legate al denaro, dove il destino vi sta dando un grande aiuto in questi giorni, senza dubbio grazie all’influenza di Giove, che attualmente governa il vostro destino. Ma oggi devi prestare molta più attenzione perché qualcuno potrebbe tentare di ingannarti.

Vergine

Gli ottimi aspetti tra Sole, Saturno e Giove saranno molto favorevoli per te, ma non solo perché ti aiutano a raggiungere traguardi o successo nel tuo lavoro, ma anche perché avrai uno dei pochi momenti di vera armonia e intima serenità, le cose del mondo esterno non ti influenzeranno più così tanto.

Bilancia

Una situazione molto difficile e compromessa, in relazione al lavoro e agli affari materiali, si capovolgerà in meglio inaspettatamente o grazie ad un aiuto inaspettato. È una giornata molto positiva, nonostante inizierai con un umore piuttosto basso. Scoprirai che la fortuna non ti aveva abbandonato.

Scorpione

Trionfa sui tuoi nemici o concorrenti, o se applicabile, stai gettando le basi per raggiungere quel trionfo molto presto. Ma in questo caso l’aiuto della fortuna sarà intervallato da una notevole quantità di combattimenti e competitività. Sarai in grado di prevalere su situazioni difficili o nemici subdoli.