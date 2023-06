Oroscopo Branko e Paolo Fox 1 luglio 2023, le previsioni per inizio mese - Controcopertina

ARIETE

AMORE Settimana che vi permette di essere ammirati e di sentirvi maggiormente amati, dopo un periodo piuttosto impegnativo o comunque con delle tensioni. LAVORO Avrete modo di avere un buon riscontro sul piano lavorativo, che vi consente di ottenere un avanzamento professionale. Bene! FORTUNA Parecchia: sta a voi cercare di gestirla al meglio, evitando di prendere delle decisioni impulsive e poco costruttive. IL CONSIGLIO Questa settimana cercate di osare, perché potreste avere, sul piatto della bilancia, molto di più!

TORO

AMORE Settimana gratificante, tuttavia possono esserci dei piccoli momenti di incomprensione con il partner, che vanno chiariti prima che diventino dei problemi irrisoivibili. LAVORO Buone possibilità. Specie per i nativi della terza decade vi sono delle novità importanti. Cercate di affinare le vostre conoscenze professionali. FORTUNA Siete in una fase felice a livello economico. Pertanto, contate i soldi che continuano ad arrivare! IL CONSIGLIO Evitate momenti di nervosismo, che possono portarvi indietro. Cercate di guardare avanti, comunque in prospettiva.

GEMELLI

AMORE Settimana difficile, dove ogni cosa va conquistata e guadagnata, giorno dopo giorno. Cercate di resistere, perché prima o poi arriverà anche il sereno. LAVORO Una settimana che vi porta ad agire con occhio critico nel vostro interesse; solo che non sempre possono esserci i risultati sperati. FORTUNA Poca, cercate di non spendere troppo e soprattutto di preventivare le spese necessarie. IL CONSIGLIO Siate molto accorti nelle vostre valutazioni, evitando di esprimere dei giudizi superficiali sugli altri.

CANCRO

AMORE Settimana che può dare qualche input in più ai nativi del segno, e soprattutto delle sicurezze in amore, che si possono rivelare durevoli nel tempo. LAVORO Vorreste ottenere tanto,

solo che dovrete cercare di fare maggior chiarezza nei vostri rapporti di lavoro. FORTUNA Vi possono arrivare delle valide proposte sul piano economico, che nel tempo potrebbero rivelarsi molto concrete. IL CONSIGLIO Imparate a destreggiarvi al meglio di fronte alle difficoltà, evitando di indugiare in situazioni ormai superate nel tempo.

LEONE

AMORE Settimana che vi aiuta a sentirvi più amati, al centro dell’attenzione del partner. Per chi è single, sono possibili delle conquiste. LAVORO Una settimana che inizia in modo difficile e si conclude però in modo più concreto. FORTUNA Fate attenzione a possibili spese non preventivate: evitate errori in campo economico. Non spendete per cose inutili. IL CONSIGLIO Cercate di avere più senso critico, perché talvolta rischiate di dare per scontato certi rapporti che non sempre possono essere costruttivi.

VERGINE

AMORE Qualcosa di buono si muove sul piano affettivo, ma può non essere facile concretizzare! LAVORO Settimana che inizia bene, con più aiuti per i nativi della terza decade. I nativi della prima e della seconda decade devono far attenzione a gestire il lavoro in modo più appropriato. FORTUNA Qualche possibilità in più a livello economico per i nativi della prima e seconda decade, mentre i nativi della terza devono cercare di dare più spazio alle intuizioni. IL CONSIGLIO Non siate pessimisti: cercate di guardare al bicchiere mezzo pieno!

BILANCIA

AMORE È un periodo senza infamia e senza lode, in cui potete comunque esprimere in modo più sereno la vostra affettività, dopo un periodo piuttosto turbolento. LAVORO Dopo mesi impegnativi, si profila una situazione più facile da un punto di vista lavorativo: bene, continuate così! FORTUNA Sta aumentando giorno dopo giorno, e vi consente di avere un maggior ritorno economico; pertanto cercate di curare al meglio i vostri affari. IL CONSIGLIO Sappiate fare tesoro dell’esperienza maturata, per progredire verso un grande futuro.

SCORPIONE

AMORE Potreste far fatica ed esprimervi con poca pazienza. Attenzione a non inciampare, rischiando di implodere nel rapporto affettivo, così da metterlo in discussione. LAVORO Settimana che non inizia in modo gradevole, ma poi tende verso un miglioramento. FORTUNA Valutate bene ogni spesa, soprattutto non preventivata, perché non è il momento di spendere più del solito. IL CONSIGLIO Cercate di non innervosirvi, perché potreste prestare il fianco di fronte a situazioni non facili.

SAGITTARIO

AMORE Settimana interessante per l’amore, in cui sarete spinti ad esprimere di più, seppur con qualche momento di titubanza. Sappiate guardare avanti verso un futuro più roseo. LAVORO Possono insorgere degli intoppi professionali, che vanno arginati al meglio, evitando dei possibili errori di percorso. FORTUNA Sta molto a voi cercare di

condurla nel modo migliore, tenendo conto dell’esperienza maturata in passato in ambito economico. IL CONSIGLIO È importante ora che portiate avanti le decisioni in modo concreto, senza guardarvi indietro.

CAPRICORNO

AMORE Settimana piuttosto valida, come se vi fossero dei maggiori sviluppi sul piano affettivo. Meglio per voi! LAVORO Una settimana senza infamia e senza lode, in cui cercare di incrementare al massimo l’aspetto lavorativo. Date spazio alle vostre idee, che potrebbero rivelarsi vincenti nel tempo! FORTUNA Sta arrivando e vi permette di realizzare al meglio l’aspetto denaro. Abbiate fiducia in voi stessi. IL CONSIGLIO È importante mantenere dei buoni equilibri, per ottenere dei risultati validi.

ACQUARIO

AMORE Settimana decisamente pesante per l’amore, come se certi rapporti andassero chiariti il prima possibile. LAVORO Dopo i primi giorni difficili, vi è una schiarita sul lavoro. I nativi della prima decade sono quelli che ne traggono un maggior vantaggio. FORTUNA È di passaggio, ma comunque vi può aiutare a completare o a definire dei progetti. Cogliete l’attimo fuggente! IL CONSIGLIO Valutate in questo momento di evitare delle tensioni con l’ambito circostante, perché potrebbero rivelarsi controproducenti.

PESCI

AMORE Settimana che non promette molto: sta a voi cercare di trovare dei nuovi equilibri sul piano affettivo. Possibili momenti di titubanza. LAVORO Potreste avere qualche

intoppo, pertanto dovrete procedere in modo molto cauto in ambito professionale, senza lasciare nulla al caso. È importante ora mettere in atto una cernita lavorativa. FORTUNA Poca, ma buona, potremmo dire; quindi, cercate di fare bene i vostri affari! IL CONSIGLIO Siate più razionali del solito, senza mai dar nulla per scontato. Valutate bene ogni scelta futura.