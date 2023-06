Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi vincerai in qualche materia in cui sei coinvolto e finirai molto soddisfatto. D’ora in poi, puoi fare tutti i piani che vuoi, le cose si risolveranno da sole. Tuttavia, stai all’erta. La tua visione a lungo termine sta diventando più chiara e hai una prospettiva migliore degli ostacoli che devi superare. Questo ti aiuterà nel tuo lavoro. Saprai cosa e come migliorare la tua vita amorosa. Le tue emozioni ti stanno spingendo nella giusta direzione. I nuovi incontri sembrano molto promettenti

Toro

Potrebbe essere necessario fare un breve viaggio per motivi di lavoro o familiari. A prima vista, non sembrerà un’occasione felice, ma tornerai molto più saggio. Non ti pentirai di averlo fatto e lo ricorderai anche con affetto. Sei particolarmente attratto da esperienze insolite. Pensa alle conseguenze prima di correre. Dovrai affrontare una sfida, come superare la solitudine o la resistenza del tuo partner. Questa è una battaglia per cui sei ben armato, purché tu scelga le giuste strategie.

Gemelli

Oggi sarai più serio del solito e sentirai il bisogno di concentrarti su ciò che è veramente importante. Non aver paura di mostrare il tuo talento per l’improvvisazione. La fortuna sarà con te in tutto ciò che ha a che fare con le relazioni umane e ti aiuterà a trovare l’armonia. La tua vita amorosa sembra in perfetta forma e il futuro sembra roseo. È un buon momento per costruire una nuova relazione e gli incontri diventeranno più frequenti.

Cancro

Oggi rimarrai concentrato su ciò che è importante e la luna ti permetterà di mantenere la rotta ed evitare di allontanarti troppo. Se devi completare un progetto a lungo termine, lo affronterai lentamente e costantemente. Un grande bisogno di fuggire dalla tua vita amorosa ti avverte di sfruttare al massimo le possibilità che hai a portata di mano. Il tuo idealismo ti sta mandando in cima ed è tutto o niente. Fai uno sforzo per controllare le tue emozioni.

Leone

Oggi le tue scelte saranno basate su intuizioni e sentimenti istintivi sui problemi piuttosto che su deduzioni analitiche. Sarai libero di agire come desideri. Le azioni finanziarie sono molto favorevoli. La tua mente ribolle e troverai ogni sorta di cose da fare. Avrai fortuna dalla tua parte se stavi cercando un altro lavoro. Ora sei pronto a fare concessioni che saranno buone per la tua relazione. Se sei single, questo è un ottimo momento per uscire e incontrare nuove persone.

Vergine

Oggi potresti essere coinvolto in una causa a cui tieni. Vuoi aiutare il tuo prossimo e essere socialmente coinvolto. La tua capacità di adattarti ad ogni esigenza man mano che si presenta ti permetterà di mantenere sforzi considerevoli. Non affrettare nulla, qualunque cosa tu faccia. Devi ancora essere in grado di fare un passo indietro emotivamente prima di prendere una decisione su qualsiasi cosa. Se qualcuno vicino a te ti chiede aiuto, ascoltalo. Cerca di non prendere posizioni o saltare alle conclusioni.

Bilancia

Questo è un giorno da assaporare. Avrai un talento per ingraziarti gli altri e il tuo fascino ti aprirà tutte le porte. Se fai uno sforzo costante per temperare la tua impazienza, sarai un vincitore. La tua naturale tendenza a coccolarti diventerà più forte. Fai attenzione a non distrarti e parlare senza pensare. Hai una disposizione più aperta, amichevole e tollerante del solito nella tua vita amorosa. Tuttavia, non accettare ogni compromesso. Il tuo futuro è nelle tue mani e puoi prendere il controllo.

Scorpione

Troverai conforto tra le braccia di una persona cara, abbastanza da permetterti di sopportare e resistere ai problemi quotidiani della vita. La luna promette molto amore e amicizia, tutto il giorno. I tuoi sogni sono emotivamente euforici e la mediocrità della vita quotidiana non ti piacerà affatto. Fuggi con il tuo partner e esci dal tuo guscio. Abbiate il coraggio di andare oltre i vostri limiti. Il tuo perfezionismo ti sta rendendo spietato. Sii realistico e metti le tue aspettative in una prospettiva reale.

Sagittario

L’unica cosa che blocca il tuo percorso verso il successo è la tua naturale impazienza. Se decidi di vedere quanto sono avanzati i tuoi piani, vedrai che non sono così male e possono essere un po ‘più esigenti. Alcune modifiche saranno necessarie per andare avanti. Evita sport estremi e discussioni tempestose. Hai bisogno di cambiare, hai bisogno di fuggire, e l’esotico ti sta chiamando. Tuttavia, non fare ancora piani, ci sono buone probabilità che la sensazione sia temporanea.

Capricorno

Oggi non fidarti di nessuno se non di te stesso, sarai più costruttivo risolvendo le cose da solo. La tua natura realistica sarà di grande aiuto per le persone intorno a te. Dovresti uscire stasera con gli amici, rilassarti e prepararti ad affrontare nuove sfide. Hai bisogno di sfogarti. L’intensità delle tue emozioni ti fa pensare, tuo malgrado, che questo sentimento non possa essere reciproco. Non ti sbagli. Guardate i fatti e non solo le vaghe impressioni.

Acquario

Se devi incontrare qualcuno in autorità, il tuo incontro andrà nel miglior modo possibile. Entrambi saranno sulla stessa lunghezza d’onda e non esiterai a mantenere un punto di vista comune. Se fai uno sforzo costante per temperare la tua impazienza, sarai un cavallo vincente. L’amore con la A maiuscola ti sta estendendo le braccia, purché ti fidi dei tuoi sentimenti. Leggere un certo sguardo ti insegnerà più di quanto pensassi. Voltate pagina sul passato e andate avanti.

Pesci

Sei pronto a fare pace con certe persone. Sarai in buona compagnia per la realizzazione personale. Fai attenzione prima di immergerti nell’attività fisica. Potresti farti del male prima di rendertene conto. Oggi il vento sta cambiando in direzioni sorprendenti. Vedrete coloro che vi circondano sotto una nuova luce e questo vi aprirà orizzonti completamente nuovi. Amante o amico? Non sei ancora sicuro. Un incontro misterioso riscalderà sia il corpo che la mente. Chiedendoti cosa vuoi veramente, potresti arrivare a una decisione.