Oroscopo Branko domani 1 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Gli aspetti armoniosi che il Sole, Saturno e Giove andranno a formare oggi vi porteranno molta fortuna e, nello specifico, una giornata molto fortunata, che sarà ancora più bella se dovete viaggiare o avere a che fare con qualcuno che è venuto da lontano lontano. Molti problemi o blocchi che ti stavano condizionando saranno risolti.

Capricorno

State vivendo un momento molto positivo, ma allo stesso tempo dovete essere pazienti perché ci sono molti ostacoli da superare e alcuni sono più difficili di altri. L’importante è che stiano andando nella direzione positiva, soprattutto in ambito lavorativo e finanziario, che è proprio quello che ti preoccupa di più.

Acquario

Trionfa sugli ostacoli mondani e materiali, nonché su quelli emotivi. Oggi può essere una buona giornata per te, inoltre avrai molta più fiducia in te stesso e ti comporterai in modo più audace del solito per te. Le stelle formeranno aspetti molto positivi che ti guideranno.

Pesci

Questo sarà uno dei migliori segni di oggi grazie a una magnifica combinazione che il Sole e Giove formeranno con Saturno, che è in Pesci. È tempo di dare una grande accelerazione alle vostre vicende materiali, magari per ottenere un successo importante che sarebbe il frutto del lavoro di tante settimane precedenti.