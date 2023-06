Oroscopo Branko 1 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi sarete pieni di energia. L’esercizio fisico sarà eccellente per liberarsi. Avrai un modo naturale per evitare le insidie e mostrare dove sono i tuoi limiti. Le tue decisioni sono ferme, ma non scendere a compromessi. Se riesci a calmare i tuoi dubbi, sarai in grado di mantenere la tua incredibile energia mentale. Avrai difficoltà ad accettarlo, ma devi fare alcune concessioni. Hai bisogno di tempo per identificare cosa esattamente ti infastidisce, fai un passo indietro prima di parlarne con il tuo partner.

Toro

C’è una forte possibilità che qualcuno o qualche tipo di energia stia lavorando contro i tuoi interessi in questo momento. Fidati del tuo giudizio. Se pensi che stia succedendo qualcosa di sospetto, lo è. Sentirai che le cose ti stanno trascinando verso il basso e approfittando delle tue risorse. Questo ti causa stress, quindi rallenta. Venere porta armonia nell’atmosfera nella tua sfera emotiva e le cose andranno bene. Approfittane per risolvere le controversie e fare concessioni. Se sei single, un incontro fecondo si profila all’orizzonte.

Gemelli

Da ora fino alla fine dell’anno, sarai in grado di raggiungere meglio i tuoi obiettivi lavorando in modo cooperativo con gli altri. Questo non è il momento di farlo da soli. Se ti muovi direttamente, puoi gettare le basi dei tuoi obiettivi. Provaci. Torna alle tue radici. Trascorri più tempo con i tuoi amici veri e sinceri. Ti aiuterà a bandire i pensieri oscuri. Dovrai dire addio ad alcuni dei tuoi principi per sfruttare al meglio le influenze positive nella tua sfera emotiva. Non c’è pericolo che vi perdiate, anzi.

Cancro

Oggi nulla può scuotere il tuo ottimismo. Sarai corazzato. Le donne ti porteranno fortuna. Il tuo buon umore ti aiuterà a dimenticare diversi piccoli problemi che ti hanno trattenuto. Ti distinguerai dal resto. Il tuo bisogno di riconoscimento sarà la tua più grande motivazione. La tua praticità è stata rafforzata molto e ti aiuterà a trovare soluzioni ad alcuni problemi legati al lavoro. L’accento sarà posto su progetti di coppia legati alla casa, ristrutturazioni, bambini … È tempo di entrare nei dettagli. Arrivare al punto.

Leone

Dovresti esplorare idee creative o qualsiasi cosa che apra nuove dimensioni della realtà per te. Fai attenzione perché puoi bullizzare chi ti circonda senza rendertene conto. Sii flessibile e tutto andrà bene, senza battute d’arresto. Avrai motivo di stare in guardia contro qualcuno intorno a te. Questa persona ha la tendenza ad approfittare della tua buona natura. La tua vita amorosa si sta dirigendo verso un periodo tranquillo. Ti senti a tuo agio e il tuo buon umore e la tua vivacità ti avvicinano al tuo partner. E’ giunto il momento di instaurare relazioni amichevoli.

Vergine

In questi giorni potresti incontrare qualcuno che avrà un potente effetto su di te e ti farà cambiare. È il giorno ideale per fare il viaggio che hai rimandato per troppo tempo. Non ucciderti cercando di persuadere gli altri e lascia che i tuoi oppositori si attengano a questo o prosciugheranno il tuo morale. Gli scambi con persone a voi vicine sono chiaramente incoraggianti. È tempo di concentrarsi sulla tua vita privata, chiarire la comunicazione e parlare di speranze e aspettative.

Bilancia

Oggi avrai la possibilità di risolvere una discussione tra persone importanti nella tua vita e sentirti orgoglioso. Non essere troppo te stesso. È necessario trovare un equilibrio tra lavoro e riposo, pensiero e relax. I fastidi intorno a te ti lasciano poco spazio per esprimere le tue preoccupazioni. Mantieni la calma e non forzare le cose. Se sei single, si presentano tutti i tipi di opportunità per migliorare la tua vita amorosa. La tua eccessiva vitalità potrebbe farti esagerare l’euforia, quindi non prendere decisioni a lungo termine.

Scorpione

Non fidarti di tutti quelli che ti circondano. Non tutti possono condividere i tuoi sogni. Le conversazioni con gli altri ti faranno atterrare dolcemente. Affronterai i problemi sul lavoro in modo logico. Avrai l’opportunità di sentirti molto orgoglioso di te stesso e sarai più apprezzato. I tuoi maggiori poteri di seduzione gonfieranno il tuo ego. Se sei single, non rimanere solo. Usa questo come un’opportunità per rilassarti e liberare i tuoi istinti appassionati.

Sagittario

Questo è un momento perfetto per stare sullo sfondo. Sarebbe una buona idea anticipare le conseguenze del tuo comportamento eccessivo e ottenere il giusto mix in termini di produzione di energia. Lascia per un altro giorno il tuo desiderio di stare da solo, perché essere gentile oggi ti porterà fortuna. Ti affermerai, soprattutto in un modo in cui puoi esprimere il tuo talento giocoso e solidale. Il romanticismo sarà caldo e sexy.

Capricorno

Questo è un giorno in cui scoprirai cose su te stesso attraverso le tue reazioni spontanee. Oggi, l’innovazione sarà nell’aria e nuove visioni della vita ti aiuteranno più di quanto pensi. Al lavoro, sarai dinamico ed efficiente nel raggiungere i tuoi obiettivi, e questo non passerà inosservato. Hai raggiunto un momento chiave in cui sei molto consapevole delle possibilità che esistono riguardo a una relazione. Non fermarti quando si tratta di condurre una revisione approfondita. Avete le idee chiare.

Acquario

Il ritmo della tua vita quotidiana accelererà oggi perché hai così tanta energia e piani. Tuttavia, non prenderti così sul serio. Prendi tutto al valore nominale, il che è un peccato. Qualcosa che cambierà la tua vita sarà materialmente possibile. Assicurati di analizzare davvero la situazione prima di entrare. Nelle carte appaiono momenti emozionanti. Godete di una soddisfazione che è in completa armonia con i vostri valori interiori. Segui la tua ispirazione. Trovare e abbracciare la via di mezzo sarà essenziale per uscire da questa impasse e mantenere tutti felici.

Pesci

Non trascurare le tue scartoffie, se vuoi evitare complicazioni inutili e costose. Le tensioni intorno a te stanno scomparendo e l’atmosfera sta diventando più armoniosa. Qualunque cosa tu faccia, non essere lasciato solo. Hai trovato relazioni umane facili e questo è il momento di andare avanti con i contatti che hai fatto il mese scorso. Le tue richieste, o quelle del tuo partner, saranno il tuo obiettivo. Devi fare un passo avanti e rallentare le tue richieste per sfruttare al meglio il presente.