Oroscopo Branko domani 10 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Il tuo spirito ti incoraggerà a cambiare, a intraprendere nuove strade e questo metterà a rischio alcune delle tue vecchie convinzioni. Giorno per grandi decisioni. Cerca di stabilire un ordine razionale in modo che le nuove idee prendano forma man mano che puoi assimilarle nei tuoi attuali schemi vitali. Devi mettere i mezzi essenziali per dipendere meno dagli altri, la tua indipendenza economica è una priorità indiscutibile. Fallo.

Capricorno

Più a lungo ritarderai a risolvere i tuoi problemi, più difficile sarà per te trovare una via d’uscita da una situazione complicata. Mettiti al lavoro dalla prima ora. Le prime promesse che devi mantenere sono quelle che fai a te stesso. Se imbrogli, non sopravviverai. Hai bisogno di più disciplina, soprattutto con la salute. Oggi promette di essere una buona giornata per le distrazioni. Fate attenzione con l’auto se guidate, ma anche con gli strumenti di lavoro. Potresti danneggiare una terza parte.

Acquario

Una delle questioni che dovrai affrontare oggi nasconde un grave problema che non si vedrà a prima vista. Analizza bene tutti i dettagli dell’argomento in questione. Gli ultimi attriti nel tuo lavoro ti fanno pensare di andartene. Potrebbe non essere negativo intraprendere un nuovo percorso da soli, ma analizzalo bene. Riceverai buone notizie dal tuo stretto ambiente familiare. Questa notizia influenzerà relativamente la tua vita personale e dovresti approfittarne per rafforzare il tuo spirito.

Pesci

Le porte di cui fino ad ora non avevi la chiave si apriranno, ma pensaci due volte prima di attraversarle, perché dentro ci possono essere molte sorprese. Oggi ti sentirai sopraffatto dalle battute d’arresto. Le tue armi migliori saranno la pazienza e la fermezza. Mangia pasti più leggeri e ti sentirai molto meglio. Quei dolori di cui soffri potrebbero non essere nulla, ma pensa che non perdi nulla visitando il medico. Fallo oggi e ti sentirai più incoraggiato ad affrontare la giornata.