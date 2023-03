Oroscopo Branko domani 10 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Con la Luna Nuova a tuo favore ti sentirai in piena forza, sia fisica che mentale e godrai al massimo delle avventure d’amore, dei piaceri e dei giochi con i tuoi figli. Ascolta te stesso e il tuo cuore perché nessuno sa meglio di te che gli conviene.

Toro

L’energia astrale attirerà prosperità nella tua casa e andrà a beneficio dei piani abitativi. Farai in modo che i momenti che trascorri in famiglia siano speciali e di qualità e ti proclamerai re nella privacy della tua casa. Godetevi con i vostri affetti più stretti.

Gemelli

La Luna Nuova stimolerà la tua curiosità e il tuo desiderio di imparare cose nuove. Sarà un’occasione favorevole per dialogare e mantenere acceso il tuo intelletto. Rendi piacevoli le tue conversazioni e sforzati di far sì che l’altro si senta a suo agio al tuo fianco.

Cancro

La Luna Nuova ti darà una visione molto più chiara del mondo degli affari e ti aiuterà a prendere buone decisioni. Devi proteggere la tua situazione finanziaria, quindi sarà un buon momento per iniziare a risparmiare e fare piani per acquistare una casa.

Leone

Il Sole e la Luna si uniranno nel tuo segno per regalarti una giornata piena di energia e, inoltre, ti daranno l’impulso necessario per iniziare un nuovo ciclo. Diventerai molto magnetico e carismatico, anche se dovresti evitare scene di gelosia.

Vergine

Apprezzerai chi è accanto a te per le sue qualità interiori e non per il suo aspetto fisico, né per i soldi che ha. Sarete trafitti da intense emozioni, anche se non sarà ancora il momento giusto per portarli fuori. Sarai attratto da tutto ciò che è mistico e spirituale.

Bilancia

Sei molto diplomatico e a volte stai zitto per paura di ferire qualcuno, ma è giunto il momento per te di esprimere ciò che senti ai tuoi amici con totale franchezza. Il tuo cambiamento di atteggiamento porterà a situazioni impreviste, così come proposte inaspettate e audaci.

Scorpione

La Luna Nuova vi metterà di fronte a decisioni importanti che genereranno ripercussioni. A livello di carriera e di lavoro il tuo carisma aumenterà e sarai in grado di abbagliare gli altri con la tua grande capacità. Muoviti verso il tuo obiettivo perché hai tutto per te.

Sagittario

Sarà un buon momento per iniziare nuovi studi, anche per viaggi o per pianificare la prossima vacanza. Verranno attivate questioni legali ed è probabile che tu consulti questioni relative ai visti o ai permessi di soggiorno. Dall’estero riceverai notizie di qualcuno di molto speciale.

Capricorno

Qualcuno potrebbe metterti in evidenza, quindi anche quando ti senti molto sicuro di te stesso, mantieni bene i tuoi segreti e non fidarti troppo degli estranei. Pianifica un incontro in un ambiente intimo e caloroso, la persona amata cadrà ai tuoi piedi.

Acquario

Lascia andare il tuo egoismo e sii più disposto a soddisfare i desideri del tuo partner perché questo aiuterà a rafforzare l’unione. Se sei single e attratto da qualcuno di nuovo, cerca di conoscerlo più a fondo. Il tempo dirà se la relazione può funzionare o meno.

Pesci

La tua attenzione sarà focalizzata sulla tua salute, quindi cogli l’occasione per fare controlli medici di routine. È tempo per te di lasciarti alle spalle abitudini dannose come l’alcol o il cibo spazzatura. Sarà anche un buon momento per riordinare la tua casa o il tuo ufficio.