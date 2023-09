Oroscopo Branko domani 10 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Hai bisogno di pace e tranquillità e oggi la cercherai, o almeno sarebbe la cosa più sensata che puoi fare. Dopo alcuni giorni di grandi e favorevoli eventi, l’anima vi chiederà ora di ritrovare serenità e pace con i vostri cari o semplicemente di cercare qualche momento di solitudine e meditazione.

Capricorno

Più che una giornata di svago, oggi sarà per te soprattutto una giornata di lavoro, anche se sarai lontano dal lavoro. Ancora una volta ritorni con grande forza alle attività quotidiane e nei fine settimana ti occuperai di molte questioni rimaste in sospeso durante la settimana, oppure la tua mente sarà concentrata su queste questioni.

Acquario

La giornata di oggi ti darà le ali per i tuoi sogni e progetti, non solo legati al lavoro o alle finanze, ma di ogni tipo. Sentirai un forte contrasto tra il gran numero di cose e progetti che vorresti realizzare e l’impossibilità che senti di farlo in questo momento. Nonostante tutto, sarà una bella giornata piena di vitalità ed entusiasmo.

Pesci

L’uomo propone e Dio dispone, perché oggi la giornata non andrà come avreste voluto e questo potrebbe portarvi a cadere in emozioni negative, soprattutto perché crollerà una segreta illusione che avevate legato all’amore. Ma anche se ti è impossibile ammetterlo, forse è la cosa migliore per te.