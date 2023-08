Oroscopo Branko domani 11 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Una buona dose di riflessione approfondita su cosa sei, cosa vuoi essere e cosa sei disposto a pagare per raggiungerlo è nel tuo interesse. Questo è il modo in cui reindirizzerai la tua esistenza. Prenditi un po’ di tempo libero all’inizio della mattinata e passalo a pianificare le cose che vuoi fare durante la giornata. Sarà il modo migliore per approfittare del tempo in seguito. I problemi domestici legati all’elettricità o agli elettrodomestici possono rovinare una giornata tranquilla. Preparati per eventi spiacevoli.

Toro

È giunto il momento per te di guardare in fondo alle cose, di cercare l’origine delle circostanze che ti circondano. Può darsi che la tua età o forse qualche cambiamento vitale ti stia conducendo verso la pace. Ma oggi si prospettano situazioni di crisi molto importanti da cui si può trarre grande vantaggio se si alza lo sguardo e si riesce a vedere oltre i preoccupanti cambiamenti a breve termine. Gli obblighi della casa ti pesano sempre di più. Pensi che i compiti di routine non siano fatti per uno spirito creativo come il tuo. La cosa brutta è che non hai alternative.

Gemelli

Il denaro può essere la causa di una forte discussione a casa oggi. Assicurati che il sangue non raggiunga il fiume, ma non lasciarti ingannare in alcun modo o creare cattivi precedenti. Ricevi molteplici segnali in campo sentimentale che non sai decifrare. Alcuni ti sembrano addirittura contraddittori. Aspetta che le cose si chiariscano prima di agire. Giorni molto propizi per la fertilità in ogni modo. Potresti anche rimanere incinta se lo desideri. Altrimenti, metti tutti i mezzi a tua disposizione per evitarlo.

Cancro

Mentre tutto si contorce intorno a te, rimani impassibile come se niente fosse. Sei consapevole di tutto ciò che sta accadendo o passi tutto? Sebbene la tua economia non si stia evolvendo al ritmo che avevi pianificato, sta migliorando a poco a poco. Forse le tue aspettative erano troppo ottimistiche per i tempi attuali. Qualsiasi divertimento, per quanto infantile o irrilevante possa sembrare agli altri, ti aiuterà se riuscirai a distogliere per qualche istante la mente dalle preoccupazioni che ti appesantiscono così tanto.