Oroscopo Branko domani 11 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non è colpa tua se la tua personalità a volte è opprimente per gli altri, ma a volte potresti controllarti un po’ per evitare di monopolizzare tutta l’attenzione. Vivere al massimo per lungo tempo può causare problemi di salute derivati ​​non solo dalla stanchezza ma anche dal maltrattamento del proprio corpo. Abbassare il pistone. Pensa a lungo termine, non rimanere nei dettagli della quotidianità. Se guardi in alto, vedrai un futuro incoraggiante che aspetta solo che tu prenda la strada giusta.

Vergine

È tempo di dare una mano in una situazione di avversità. La somma delle forze ti darà l’opportunità di ribaltare una situazione molto compromettente. L’insistenza sarà un buon percorso oggi. Se cedi la prima volta non otterrai quello che vuoi, ma se ci riprovi supererai facilmente la resistenza iniziale. Hai bisogno di un po’ più di entusiasmo, di energia per sfruttare al meglio le opportunità che ti vengono offerte. Si tratta di prendere coscienza e godere di ciò che si fa.

Bilancia

Oggi gli eccessi fisici sono sconsigliati, perché qualche parte del tuo corpo è in una situazione delicata e può soffrire o rompersi. Prendi un libro e divertiti a riposare. Parlare per il gusto di parlare è un esercizio che non porta alcun beneficio e può anche metterti in più di un problema. Salva conversazioni leggere per gli amici. Un ritardo oggi può costarti molto caro. La cosa più appropriata è che tu vada ai tuoi appuntamenti con sufficiente anticipo, perché gli imprevisti possono influenzarti più che mai.

Scorpione

La solitudine è uno stato molto benefico quando viene scelta come mezzo per coltivare lo spirito, ma non sempre è buona. Se lasciato deselezionato, può sopraffare i tuoi sensi. Anche se ti fa male o ti mette a disagio, devi scegliere di difendere la verità. In questo sforzo, qualcuno che ami potrebbe essere danneggiato, ma non ci sarà altra scelta. Il modo migliore per liberarsi dall’angoscia che ti attanaglia è parlare. È giunto il momento di condividere i tuoi sentimenti, perché continuare a rigirarli nella tua testa ti farà impazzire.