Oroscopo Branko domani 11 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non lasciare le cose a metà oggi, perché domani potrebbe essere molto più difficile per te finirle. Con uno sforzo e un po’ più di tempo riuscirai a chiudere i problemi. Non puoi chiuderti in casa solo perché la tua situazione economica non ti permette di fare grandi eccessi. Con pochi soldi ma tanta fantasia puoi passare una bella giornata. Le questioni di cuore sono dalla tua parte oggi, una persona che ami mostrerà segni di reciprocità e ti darà speranza. Non rinunciare alle tue intenzioni di conquistarla.

Toro

A volte piccole perdite sono grandi vittorie se puoi imparare dai tuoi errori. Cerca in una delusione che oggi ne soffrirai il lato positivo. Non considerare, almeno per ora, il tuo rapporto sentimentale come un tutto o niente. Cerca di contestualizzare gli ultimi eventi e non sfuggire di mano alle situazioni. La tua comoda situazione economica ti permette di fare spese che in altri tempi avresti ritenuto superflue. Un vizio di tanto in tanto non è male, ma non esagerare.

Gemelli

Stai attraversando una fase molto importante della tua vita, devi affrontare decisioni importanti e oggi ti ritroverai con una di queste. Avrai abbastanza equilibrio. Oggi sarà una giornata molto favorevole per le relazioni sociali. Si intuisce un incontro fortunato che può sembrare irrilevante ora ma non lo sarà affatto in futuro. Lo sviluppo della tua mente è molto più avanti delle persone che ti accompagnano nei tuoi progetti professionali, questo provoca squilibri che devi risolvere da solo.

Cancro

Le circostanze influenzano il tuo spirito, che è forte in questi giorni. I tuoi occhi vanno al positivo e lasci il negativo sullo sfondo. La mattinata di oggi inizierà in modo spento, senza voglia di fare grandi cose, ma presto riceverai una notizia o una telefonata che cambierà le cose. La tua salute per quanto riguarda l’apparato respiratorio lascia molto a desiderare, quindi fuggi oggi da ambienti particolarmente soffocanti e correnti d’aria. Certo, dimentica il tabacco.