Oroscopo Branko domani 11 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi incontrerai un problema familiare da cui stai scappando da molto tempo. Non potrai evitarlo e ti pentirai di non averlo risolto prima. Lasciare le cose a metà o per domani ti porterà solo problemi. Finisci ciò che inizi oggi, anche se ciò significa qualche ora di lavoro in più. Eviterai complicazioni. Con cautela, ma con determinazione, stabilite canali di comunicazione con i vostri superiori per pretendere in modo sensato una promozione o un miglioramento economico.

Capricorno

Le tue capacità di negoziazione possono servirti non solo al lavoro, ma anche a casa. Usalo per risolvere questioni conflittuali sempre con la giustizia come motto. Cercare di opporsi ai cambiamenti che stanno arrivando è lottare contro il destino. Faresti meglio a usare le tue energie per adattarti alle nuove circostanze. Concedetevi una pausa e approfittate delle opportunità per divertirvi oggi. Se hai l’opportunità di incontrare nuove persone, approfittane. Puoi divertirti.

Acquario

Hai capito da tempo che è necessario imparare le lingue per poter crescere nella tua professione. Non ritardare ulteriormente il momento di iniziare gli studi. Tendi a trascurare la tua immagine personale per pura pigrizia e questo non ti favorisce. Senza esagerare, cerca di migliorare il tuo aspetto per aumentare la fiducia degli altri. Non è tutto oro quello che luccica, tutt’altro. Cerca di non trascurare i piccoli dettagli in una conversazione importante che avrai oggi e che segnerà la tua vita.

Pesci

Nonostante tutti i tuoi sforzi, non riesci a riportare alla normalità il rapporto con il tuo partner. Prova una cena romantica e un mazzo di fiori. Se continui a non dedicare abbastanza tempo al tuo lavoro, qualcuno finirà per rendersi conto che i tuoi obblighi vengono svolti da altre persone a causa della tua disattenzione. Oggi sarà un giorno in cui, senza nemmeno provarci, attirerai in modo speciale le persone dell’altro sesso. Sarà un’iniezione di autostima per il tuo ego.