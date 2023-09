Oroscopo Branko domani 11 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Anche se avrai la sensazione che la fortuna ti abbia abbandonato, non sarà così. Le cose cambieranno presto per te, la fortuna sarà dalla tua parte prima di quanto pensi. Non prendere le cose così sul personale. I commenti che fanno su di te dovrebbero aiutarti a conoscere chi li fa, non a mettere in discussione la tua personalità. La soluzione a un problema che ti preoccupa è molto vicina a te, ma non riesci a vederla. Cerca tra le carte di casi simili e troverai dei precedenti.

Se i piani che hai preparato vanno bene, trascorrerai alcuni dei momenti più belli dell’anno. Viveteli intensamente e senza interrompere le occasioni per goderne. Uno stato d’animo positivo sarà essenziale per concludere oggi affari o questioni che ti porteranno significativi guadagni a breve termine. La sfiducia non ti farà bene. Una questione legale ti riguarderà nei prossimi giorni. Potrebbe essere direttamente o potrebbe toccare il tuo ambiente di lavoro. Affidati solo ai professionisti.

Bialncia

Questi sono giorni per cose legate alla spiritualità. In qualche modo ti sentirai confortato e protetto dal contatto con il mondo dell’invisibile, dei ricordi. Le cose miglioreranno con una persona con cui il tuo rapporto si è allontanato se sarai in grado di riconoscere che avevi torto in una discussione in cui ci sono state parole forti. Il tuo carattere impulsivo ti porterà oggi a lasciarti coinvolgere in una vicenda dalla quale l’unica cosa che otterrai sarà una grande delusione. Prenditi il ​​tuo tempo prima di impegnarti e avrai ragione.

Scorpione

È possibile che finirai nei guai a causa dell’ignoranza e per mano di una persona di cui ti fidi ma che non si è rivelata essere quello che hai sempre pensato. Anche se non è il tuo forte, prova a gestire le cose oggi con un po’ di diplomazia. Se lo fai, eviterai scontri personali più spiacevoli che importanti. L’eccesso di fiducia non è un buon consigliere su questioni legate all’economia. Diffidare delle proposte che sembrano ovvie e cercare secondi fini.