Oroscopo Branko domani 11 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non credere a tutto ciò che senti nei media, soprattutto a quelli fatti lontano da te. Diffidare delle notizie economiche allarmistiche. Se cerchi risposte a domande complicate non avrai altra scelta che addentrarti in terreni sconosciuti e quasi pericolosi. Non aver paura di ciò che scopri. Cambiare idea ogni cinque minuti è il risultato di una mancanza di riflessione nella maggior parte delle tue decisioni. Prova a pensare di più o a decidere di meno, altrimenti perderai credibilità.

Toro

Momento di calma nella tua vita, dopo momenti di tumulto che non hai mai conosciuto. Cogli l’opportunità per sistemarti e acquisire slancio di fronte a nuove sfide. I piccoli squilibri di cui soffre la vostra economia non sono abbastanza gravi da richiedere la possibilità di prendere in considerazione nuove fonti di reddito, ma consigliano di controllare le spese. Anche se potrebbe risultare scomodo per te, non avrai altra scelta che seguire le orme di qualcuno con una personalità molto forte. Cerca di andare d’accordo con lei nel miglior modo possibile.

Gemelli

Brutti momenti per la tua autostima. Un rifiuto da parte di una persona con cui volevi stabilire una relazione ti manterrà fuori dall’orbita. Giralo e divertiti. Se i disturbi gastrici persistono, è opportuno consultare uno specialista, perché è più che probabile che avrete bisogno di una dieta molto rigida. Fallo il prima possibile. Oggi verranno alla luce alcune informazioni che qualcuno ti ha nascosto e che ti faranno capire alcune cose che fino ad ora non ti tornavano. Non abbiate fretta.

Cancro

Non aspettare che siano gli altri a risolvere i tuoi problemi. Hai solo il tuo aiuto, nessuno ti tirerà fuori dal fuoco. La cosa buona è che sei capace di farcela da solo. Il tuo spirito è pieno di un coraggio che non sperimentavi da molto tempo. Cogli lo slancio e lancia chi ti circonda dopo di te in un’impresa difficile ma redditizia. L’assistenza nutrizionale ha assicurato il mantenimento di un elevato livello di forma fisica e di salute stabile. Non arrenderti adesso, altrimenti ti sentirai di nuovo male.