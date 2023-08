Oroscopo Branko domani 12 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Attenzione ai tradimenti o ai pettegolezzi, siete in un buon momento planetario e tendete ad ottenere le cose che desiderate di più, ma state anche suscitando invidie e avete nemici che non osano attaccarvi frontalmente. Ora la fortuna sarà con te, ma non dovresti abbassare la guardia nel tuo ambiente.

Toro

Il magnifico influsso di Giove vi sta aprendo molte porte e continuerà a farlo nei prossimi mesi, vi porterà fortuna non solo per viaggiare, sia che lo facciate per svago o se lo dovete fare per motivi di lavoro, ma anche perché la tua vita si espanda e i tuoi progetti intimi si realizzino gradualmente.

Gemelli

Devi fare cose, viaggiare, spostarti, lavorare, sviluppare nuovi progetti. Non sei abbastanza bravo per passare settimane in spiaggia, o in qualsiasi altro posto, senza fare nulla, quindi oggi avrai dei momenti di irrequietezza o sarai un po’ irritabile. Ma la buona notizia è che ora sei in un grande momento di ispirazione.

Cancro

La Luna non sarà in troppa armonia oggi e questo ti causerà un certo blocco o paralisi tra le varie cose che vuoi fare o i vari percorsi che vuoi intraprendere. Non giocare al tuo lato più pazzo e farti camminare senza preoccuparti in quale direzione, ora la fortuna è con te e avrai ragione.