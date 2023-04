Oroscopo Branko domani 12 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Questa è una giornata particolarmente favorevole grazie al pieno predominio di Giove, quindi non lasciate che tutto si oscuri o venga viziato da qualche momento di nervosismo e tensione, motivato da piccoli contrattempi, e che sarà del tutto temporaneo. Non sprecare questo grande momento a causa di una leggera turbolenza.

Toro

Fai attenzione all’invidia, oggi dovresti guardarti le spalle perché i tuoi successi e le tue gioie potrebbero mettere in guardia i tuoi nemici. Se stai attraversando un momento eccellente in questo momento o ti senti molto felice, assicurati che chi ti circonda non se ne accorga troppo. Ora ti interesserebbe essere qualcos’altro sullo sfondo.

Gemelli

Molte volte, come accadrà a te oggi, le cose si complicano perché a volte ti piace seguire la strada più difficile o fare un grande cambiamento quando già sembrava che stessi andando nella giusta direzione. Anche se i pianeti ti inviano le loro migliori influenze, nulla può essere fatto senza la tua collaborazione, e oggi avrai una giornata molto instabile.

Cancro

Approfitta di tutto ciò che puoi questa settimana perché le influenze planetarie sono imbattibili, soprattutto per te. Non lasciare che le tue fluttuazioni emotive ti distolgano dai tuoi obiettivi e poi prova a tornare su di essi quando tutto è più difficile e le opportunità sono state perse. Avrai una grande gioia.