Oroscopo Branko domani 12 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 12 febbraio Sagittario

In bocca al lupo per questioni materiali o di denaro, senza escludere che tu possa riscuotere un debito o ricevere buone notizie riguardanti affari o investimenti. È una buona giornata per iniziative legate alle finanze, o per pianificarle e realizzarle nei prossimi giorni. Devi occuparti un po’ di più delle questioni familiari.

Oroscopo Branko 12 febbraio Capricorno

La felicità è per te come un grande tesoro nascosto che fai fatica a trovare, ma oggi sarà uno dei pochi momenti in cui potrai sentirti felice o quasi felice. A poco a poco le stelle si spostano verso posizioni per voi più favorevoli e oggi in particolare vi aspetta una grande gioia mondana o sentimentale, o entrambe le zone.

Oroscopo Branko 12 febbraio Acquario

Se stavate aspettando questo sabato per potervi rilassare un po’, riposare e fare tutto ciò che più desiderate, potete dimenticarvene perché sarà il contrario. Sorgeranno numerosi problemi legati all’ambiente familiare e alle faccende domestiche che vi allontaneranno totalmente da ciò che volevate, ma andrà a finire bene.

Oroscopo Branko 12 febbraio Pesci

Predominanza di emozioni e sentimenti, desiderio intenso di dire o fare ciò che si sente di fronte a tutto ciò che ti lega ai doveri e alle responsabilità della vita quotidiana. Oggi la tua testa andrà da una parte, ma il tuo cuore da un’altra. In ogni caso, risolverai bene i tuoi problemi lavorativi e domestici.